Dramatična promjena vremena dolazi na Uskrs i idući tjedan. Arktička hladna fronta pogodit će Skandinaviju, Veliku Britaniju i Irsku, a potom se proširiti na središnju Europu i Mediteran, najavljuje portal Severe Weather Europe.

Snježne mećave mogle bi pogoditi Alpe i zahvatiti Balkan već u utorak, a očekuje se i mraz koji bi mogao naštetiti vegetaciji koja je zbog toplog vremena već procvjetala.

Nastavak je to vremena koje još od veljače ide 'gore-dolje'. U kasnoj veljači bilježili smo rekordno visoke temperature za taj mjesec i pojavu saharskog pijeska nad Europom, a potom je sredinom ožujka Europu opet zahvatio hladni val. Posljednjih dana ožujka opet su zabilježene visoke temperature.

Međutim, s arktičkom frontom dolazi i nova promjena vremena. Prognostičari je nazivaju čak i povijesnom jer smatraju da će neke dijelove Europe doslovno zalediti u proljeće, a i ovakve hladne fronte s Arktika nisu uobičajene za travanj.

Hladna fronta prvo će pogoditi Island koji će zabilježiti temperature i do 16 Celzijevih stupnjeva niže od uobičajenih temperatura za travanj.

Već na Uskrs snježne mećave pogodit će Norvešku, a navečer će zahvatiti i Škotsku te potom spuštati na ostatak Velike Britanije. Prognostičari kažu kako će se fronta širiti jako brzo prema ostatku Europe pa u ponedjeljak već zahvatiti i Njemačku. Potom će se spuštati prema ostatku Europe i u utorak zahvatiti Balkan.

Kako piše portal, neke vremenske simulacije pokazuju da bi sjevernu Italiju, zapadnu Sloveniju i Hrvatsku mogle zahvatiti impresivne količine snijega za ovo doba godine. Prvo će početi s kišom, ali će se vrlo brzo pretvoriti u snijeg koji će padati i na jadranskoj obali. Procjenjuje se i do 30 centimetara snijega na nekim područjima na Balkanu, ponajviše u Sloveniji i Hrvatskoj.

Sve to će pratiti i snažni vjetrovi koji će uzrokovati miješanje toplijeg mediteranskog zraka i ovog hladnog arktičkog. Za Sloveniju i Hrvatsku se procjenjuju temperature i do 15 stupnjeva niže nego što je to uobičajeno u travnju.