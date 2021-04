Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a u Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg, javlja u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

POGLEDAJTE VIDEO: Ceste su bile pod snijegom i prije dva tjedna

Pozvali su i na oprez jer je zbog jake kiše ponegdje moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku.

Kiša će tijekom subote padati u većini krajeva, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom, najavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U najvišem gorju moguće je i malo snijega.

Prijepodne je umjereno do predežno oblačno, a sredinom dana u središnjim predjelima i na sjevernom jadranu očekuje se prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Do kraja dana razvedravanje se očekuje i u većem dijelu Hrvatske. Cijeli dan će biti osjetno svježije nego u petak uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 18 °C.Vjetar je umjeren, na udare i ja sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura, lokalno s olujnim udarima, još će na južnom dijelu u prvom dijelu dana puhati umjereno do jako jugo.

Upravo zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Isto tako, na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu te osobna vozila koja vuku malu prikolicu (I. skupina).

Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka.

Iz HAK-a dodaju i kako je u povodu blagdana Uskrsa zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): subota, 3.travnja, do 15 do 23 sata; nedjelja, 4.travnja, od 15 do 23 sata i ponedjeljak, 5.travnja, od 14 do 23 sata.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

Na Uskrs na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno Velebita i Biokova s olujnim udarima, ali prema kraju dana trebala bi oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 12, na Jadranu 13 i 17 °C.