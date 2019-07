'Ovo je prevara stoljeća, šamar za sve zdravstvene radnike...'

Liječnicima, medicinskim sestrama i svima zaposlenima u zdravstvu plaća neće rasti. Nakon sastanka s ministrima gdje su saznali vijest da neće dobiti povišicu od sedam posto, neugodno su se iznenadili.

- Jako, jako neugodno iznenađenje. Otvoreno bih to nazvala prevarom stoljeća nas medicinskih sestara i zdravstvenih radnika. Nas 72.000 smo prevareni od Vlade RH koja nas je dovela ne 5 do 12, nego u 12:05. Parafirani kolektivni ugovor dodatak nije odobrila da ga potpišemo zajedno s ministrom koji je to s nama ispregovarao, koji je dio Vlade. Dobili smo dobru šamarčinu i ministar i mi i na kraju naši građani koje liječimo. Smatram to prevarom stoljeća - rekla je Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara za Novu TV.

Sindikati prijete i štrajkom.

- Vrlo smo miroljubivi, predani svom poslu, humani, a prema nama se ovako odnosi. To je za nas, ne samo kao za zaposlenike, nego i kao za one koji liječe građanima, koji s građanima imamo dobar odnos i građanima moramo poručiti da od jeseni ćemo pitati koliko će liste čekanja biti i kakva će situacija biti - kaže Prašnjak.

- Čim prije početkom rujna, ako ne generalni štrajk onda štrajk upozorenja, prosvjedi, pozivi medija pred ministarstvo da se vidi što radi Vlada, što radi ministarstvo obrazovanja, što radi ministarstvo znanosti, što radi ministarstvo financija, ministarstvo zdravstvo, da vidimo; svi smo tu u jednoj košari - dodala je Prašnjak za Novu TV.

Tema: Hrvatska