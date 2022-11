Ovo je proces kako će se uvesti euro u Hrvatskoj po mjesecima

Hrvatska udruga banaka objavila je detaljan proces uvođenja eura po mjesecima. Pripreme su počele, a u tijeku je opskrba banaka kovanicama i novčanicama.

Od prvog dana prosinca, građani će moći za 100 kuna dobiti paketić od 13,27 eura u kovanicama. Mogu ga kupiti u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte do kraja godine.

Do 18.prosinca banke će korisnicima kredita poslati informacije o preračunavanju, maržama i visini kamatne stope.

Točno u ponoć, s prijelaska sa stare u novu godinu, Euro postaje 1. siječnja službena valuta u Hrvatskoj. Dva tjedna nakon toga dana počinje razdoblje dvojnog optjecanja. U tom razdoblju građani mogu i dalje plaćati u gotovini u kunama, a moći će dati najviše 50 kovanica kuna.

Tijekom cijele 2023. godine (od 1.1. do 31.12.2023.) banke, FINA i Hrvatska pošta će (bez naknade) svim građanima po tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna na šalterima zamijeniti 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

Do kraja veljače građani će imati pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa u kreditnoj instituciji ili instituciji za elektronički novac ako prije uvođenja eura imaju račun za euro i za kunu.

U travnju HNB prestaje određivati apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima.

Do 31. prosinca traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena. Građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure.

Od 1.siječnja.2024. HNB preuzima zamjenu kuna za eure i to novčanice kune, bez vremenskog ograničenja, i kovanice kune, do proteka tri godine od dana uvođenja eura, dakle do 1.1.2026 godine.

