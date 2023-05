Ovo je prognoza za vikend

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je prognozu za četvrtak. U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana biti promjenljivo, ponegdje uz malo kiše, a potom raskidanje naoblake.

Popodne sunčanije, no lokalno će biti i razvoja oblaka uz pljuskove s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Na Jadranu sunčano, popodne uz mogućnost za poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita jaka, popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 27, u gorskim predjelima malo niža, od 19 do 23 stupnjeva Celzijusovih.

Za Zapadnu obalu Istra, Kvarner i Kvarnerić te Srednju Dalmaciju izdano je žuto upozorenje na jake udare vjetra.

Prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano, a poslijepodne i navečer će uz jači razvoj oblaka biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka oko 13 ili 14 °C, a maksimalna oko 24 ili 25 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura zraka od 12 do 15, a maksimalna od 23 do 25 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pokoji pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 9 do 11, a maksimalna od 20 do 23 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu, poslijepodne do umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, poslijepodne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 17, u unutrašnjosti Istre između 9 i 14 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 28 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena, podno Velebita i vrlo jaka bura. Minimalna temperatura zraka od 16 do 18, u unutrašnjosti Istre oko 12 °C, a maksimalna većinom između 25 i 27 °C.

Dalmacija

Djelomice ili pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer će u unutrašnjosti te na krajnjem jugu biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Puhat će umjeren jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 15 do 19, a maksimalna uglavnom između 25 i 27 °C.

Prognoza za gradove

Zagreb

Ujutro promjenljivo, na širem području grada još uz mogućnost za malo kiše, a potom raskidanje naoblake pa će popodne prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 °C. U petak bi trebalo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren, lokalno i jak sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna oko 25 °C.

Tijekom vikenda vrijeme će biti djelomično oblačno, temperatura u subotu do 23°C, a u nedjelju 24°C.

Osijek

Do popodneva je predviđeno pretežito sunčano vrijeme, a nakon je moguća naoblaka i grmljavinsko nevrijeme u dijelovima područja. Maksimalna temperatura u četvrtak je 26°C.

U subotu bi trebalo biti pretežito sunčano, a u nedjelju ponovno kiša i grmljavinsko nevrijeme.

Split

Tijekom dana pretežno sunčano, a temperatura bi mogla doseći i 27°C. Tijekom popodneva u dijelovima područja moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

Za vikend se očekuje pretežito sunčano vrijeme, a u subotu je moguća naoblaka.

Zadar

Tijekom dana se očekuje kiša i grmljavinsko nevrijeme uz nalete vjetra.

Vrijeme bi se trebalo poboljšati za vikend kada će biti pretežito sunčano uz temperaturu do 25°C.