'Ovo je pustoš. Nema ljudi, svi koji su mogli su odavno otišli'

Svijet je u srijedu obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Priča o Željku i Petru

- Ovdje noću zavijaju vukovi i čagljevi. Prilično je samotno, a ovih dana krajem prolaze i divlje svinje pa znam do dugo u noć čuvati njivu kako nam ne bi upropastili urod. Gdje god prođu sve razruju, a onda nemamo što jesti. Pogotovo mi je teško zbog tate koji se prije dvije godine teško razbolio i bio je na operaciji, imao je tumor na vratu - objašnjava Željko Radmanović (53) iz Majura kraj Hrvatske Kostajnice.

Po struci je upravni pravnik, a do rata radio je u Željezari Sisak. Tad je izgubio posao, a do danas se više nije snašao. Ostao je uz roditelje pomažući im na zemlji.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Nemam nikakvih prihoda. Živimo od mirovine mog oca koja iznosi 1600 kuna i od toga plaćamo režije. Jedemo ono što uzgojim na njivi, a kruh i meso kupujemo tek tu i tamo kad mobilna trgovina dođe u selo - objašnjava Željko škrt na riječima.

Majka mu je umrla prije 13 godina i od tada su on i Petar posve sami. Željko povremeno sudjeluje u javnim radovima pa tako priskrbi koju dodatnu kunu u siromašni kućni budžet. Riječ je o fizičkim poslovima poput krčenja drva, no njemu ne smeta jer ga zdravlja služi. Radio bi on bilo što, ali kaže kako posla jednostavno nema. Objašnjava kako bi tijekom ljetnih mjeseci mogao raditi na moru u sezoni, ali teško bolesnog oca ne može ostaviti samog.

- Ovo ovdje je Amazona, prašuma. Nema ljudi, svi koji su mogli su odavno otišli. Najteže je zimi kad napada snijeg. Onda ni ne izlazimo. Zatvorimo se doma uz TV i čekamo da zatopli - kaže on.

Foto: Željko Hladika/24sata

Njegov otac po zanimanju je bio zidar i sam je šezdesetih gradio kuću u kojoj danas žive. Ni onda nije bilo jednostavno i moralo se štedjeti, a godinama nije bilo novih ulaganja, pa je kuća propala. Narušena je statika pa se prepolovila, zidovi su ispucali, a stropovi se slegnuli.

- Kada bismo mogli makar malo urediti barem ovu kuhinjicu u kojoj najviše boravimo, to bi nam značajno uljepšalo život. Trebaju nam novi prozori jer kroz ove zimi dolazi hladan zrak, trebaju nam novi podovi i uređeni zidovi - nabraja Željko u nadi da će pronaći dobrotvora koji bi njemu i ocu makar malo pomogao u teškoj situaciji u kojoj su se našli.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje od 01.10. do 31.10.2018. godine.