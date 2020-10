Pulmolog zgrožen: Šetao sam Zagrebom, svi su natiskani! Krajnja mjera je policijski sat

Pulmolog iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac dr. Saša Srića prošao je sinoć oko ponoći centrom Zagreba i zgrozio se gužvom koju je tamo vidio. Ništa neće opametiti građane osim kažnjavanja, poručuje

<p>Gostovao sam navečer na televiziji i nakon toga prošetao najužim centrom grada, bio sam zgrožen onime što sam vidio. To je čovjek na čovjeku, makar i vani, ali s apsolutno nedovoljnim razmakom, svi su bili natiskani jedni na druge, ispričao nam je pulmolog dr. <strong>Saša Srića,</strong> koji je među prvima javno počeo upozoravati na preopterećenost zdravstvenog sustava ako se svi zajedno ne počnemo pridržavati epidemioloških preporuka i mjera.</p><h2>Pogledajte video: U Hrvatskoj opet rekord</h2><h2>Ljudi su neodgovorni</h2><p>Već je prije nekoliko tjedana najavio "pucanje" sustava ako brojka dnevno novozaraženih bude oko tisuću, što smo već premašili. </p><p>- Ljudi i dalje, međutim, pokazuju neodgovornost, i to najviše mladi ljudi, koji bi trebali biti najodgovorniji. Oni će koronu lakše preboljeti, ili čak biti potpuno bez simptoma, ali je mogu lako prenijeti i starijima, koji će bolest podnijeti puno teže, ili čak izgubiti bitku s njom, ogorčen je liječnik.</p><p>Smatra da Nacionalni stožer mora uvesti novčane kazne i još restriktivnije mjere, poput policijskog sata. </p><h2>'Okupljane zapravo počinje jako kasno, tek oko ponoći'</h2><p>- Maske moraju postati obaveza i na otvorenom, gdje je nemoguće održavati razmak. Obaveza, a ne samo preporuka. Krajnja mjera treba biti i uvođenje policijskog sata, inače nam nema spasa, poručuje dr. Srića.</p><p>Prolazeći kroz grad je, kaže, vidio i policiju, komunalne redare nigdje, ali se natiskanim ljudima nitko nije bavio.</p><p>Kroz grad je prošao nešto prije ponoći, i činilo mu se, kaže, da pravo okupljanje tek počinje. </p><p>- Ono što sam sinoć vidio nipošto se ne uklapa u našu lošu epidemiološku sliku, zaključuje dr. Srića.</p><h2>Zašto nitko ne podržava liječnike?</h2><p>Nevjerojatno mu je, kaže, i to da predsjednik države Zoran Milanović, kao ni drugi političari, ne šalju riječ podrške liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima, koji daju 300 posto sebe u ovim uvjetima. </p><p>- Zar je problem zdravstvenim radnicima s vrha države poslati neku ohrabrujuću poruku, zahvaliti im na svemu što čine, na trudu?, pita Srića.</p><p>I od epidemiologa neslužbeno čujemo kako im je dosta svega, jer ljudi ne poštuju mjere.</p><p>- Mi se ubijamo od posla, a sve kao da je uzalud. Kao odgovor dobivamo samo ružne komentare građana pa čak i na osobnoj razini, rekao nam je jedan od epidemiologa.</p><p>Sve manje, zato, žele i javno nastupati jer im je dosta verbalnih "udaraca" koje primaju. </p><p>Kako kaže, i na otvorenom je moguće udahnuti virus korone ako je razmak nedovoljan, odnosno gužva velika. Potreban je razmak od najmanje metra i pol.</p><p>Ukoliko je on nemoguć, treba nositi masku, kako kažu i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p> </p>