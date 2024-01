’Ovo je velik i težak udarac za Hamas, a daljnji tijek sukoba mogao bi odlučiti Hezbollah...’

Težak udarac pretrpio je Hamas nakon izraelskog napada bespilotnom letjelicom, odnosno dronom na predgrađe Dahiyeh južno od libanonskoga glavnoga grada Bejruta. U utorak je tamo izraelski dron raketirao urede, a u napadu je poginuo drugi čovjek skupine Hamas, 57-godišnji Saleh al-Aruri.

On je u toj militantnoj skupini bio visokopozicioniran i naveliko poznat. Bio je zamjenik šefa političkog ureda, duboko upleten u Hamasove vojne poslove. Upravo on na glasu je kao jedan od sukreatora krvavog i jezivog napada u zoru 7. listopada na civile u Pojasu Gaze, od kojih su mnogi bili žene i djeca, a kojim je zapravo i počeo prošlogodišnji palestinsko-izraelski rat. Koliko je ustvari bio moćan i cijenjen, govori i podatak da je prošle godine američki predsjednik Joe Biden, odnosno SAD, za informacije o njegovoj lokaciji i djelovanju dijelio nagradu od čak pet milijuna dolara.

- Svakako je bio jedan od vodećih ljudi Hamasa, jedan od planera akcija, čovjek koji je praktički bio veza između Hamasa i Hezbollaha. Ako je bio i samo veza, a likvidiran u Libanonu, očito je riječ o jednom od vodećih figura skupine Hamas - objašnjava nam vojni analitičar Marinko Ogorec. Potvrđuje i tvrdnju s početka teksta, kako je ovo uistinu velik udarac Izraela prema Hamasu.

- To je evidentno, a hoće li to dovesti do nekih novih eskalacija i produbljivanja sukoba, to zapravo sve zavisi o tome kako će se Hezbollah postaviti - kaže Ogorec pa dodaje:

- Ostaje vidjeti hoće li Hezbollah ostati po strani. Jer ako ostane, onda od svega vjerojatno neće biti ništa. Libanonska teško naoružana skupina Hezbollah, saveznik Hamasa, od početka rata u Gazi u listopadu gotovo svakodnevno razmjenjuje vatru s Izraelom preko južne libanonske granice. Vođa Hezbollaha, Hasan Nasrala, nedavno je zaprijetio Izraelu da će na bilo kakav atentat na libanonskom tlu uzvratiti "oštrom reakcijom", a ubojstvo al-Arurija svakako je test tog obećanja. Ubojstvo al-Arurija libanonski i palestinski sigurnosni izvori opisuju kao povećanje rizika od proširenja rata u Gazi daleko izvan te palestinske enklave. Izrael već dugo al-Arurija okrivljuje za smrtonosne napade na stanovništvo Gaze.

- Smatram da ovaj sukob ionako neće nešto pretjerano dugo trajati te da će se sve riješiti u idućih nekoliko mjeseci - zaključuje Ogorec.