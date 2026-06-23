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PROMETNI KOLAPS

Ovo je žica koja je izazvala kaos i gužvu u Zagrebu: 'Pala je na jednog čovjeka, ozlijeđen je...'

Zbog oštećenja kontaktne mreže u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom avenijom, Vodnikovom ulicom, Tratinskom ulicom i Ozaljskom ulicom
Zagreb: Kamion u Savskoj pokidao tramvajske žice, jedna pala i ozlijedila ženu
Utorak je donio velike probleme u javnom prijevozu u Zagrebu nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice. Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, u incidentu je ozlijeđena jedna osoba. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Utorak je donio velike probleme u javnom prijevozu u Zagrebu nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice. Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, u incidentu je ozlijeđena jedna osoba. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 5

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