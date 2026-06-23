Ovo je žica koja je izazvala kaos i gužvu u Zagrebu: 'Pala je na jednog čovjeka, ozlijeđen je...'

Zbog oštećenja kontaktne mreže u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom avenijom, Vodnikovom ulicom, Tratinskom ulicom i Ozaljskom ulicom
Utorak je donio velike probleme u javnom prijevozu u Zagrebu nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice. Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, u incidentu je ozlijeđena jedna osoba.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Utorak je donio velike probleme u javnom prijevozu u Zagrebu nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice. Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, u incidentu je ozlijeđena jedna osoba. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Utorak je donio velike probleme u javnom prijevozu u Zagrebu nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice. Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, u incidentu je ozlijeđena jedna osoba.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zbog oštećenja kontaktne mreže u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom avenijom, Vodnikovom ulicom, Tratinskom ulicom i Ozaljskom ulicom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) izvijestili su da su zbog izvanredne situacije morali reorganizirati promet te uvesti izmijenjene trase tramvajskih linija.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tramvaji linija 5 i 17 iz Prečkog voze skraćeno na relaciji Prečko – Savski most, dok je dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava fašizma preusmjeren na Zapadni kolodvor.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Linija 3 prometuje izmijenjenom trasom Savski most – Novi Zagreb – Držićeva – Kvaternikov trg, dok su linije 4 i 12 preusmjerene na Zapadni kolodvor. Tramvaji linije 14 voze do Črnomerca.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kako bi se putnicima olakšalo kretanje gradom, ZET je uveo izvanredne autobusne linije na relacijama Savski most – Vukovarska – Držićeva te Ljubljanica - Golikova - Zagrebačka cesta - Črnomerec.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nije poznato koliko će trajati sanacija oštećene kontaktne mreže ni kada će tramvajski promet biti u potpunosti normaliziran.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL