'Ovo nije napad na Rome, već apel da sustav radi svoj posao'

Međimurci su nedavno prosvjedovali zbog problema koje stvaraju pojedinci iz romske manjine.

To je bila i tema emisije Otvoreno na HRT-u.

Prvi koji je posjetio Međimurje bio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao kako se problem desetljećima gura pod tepih i kako je rješenje romske problematike u Međimurju u obrazovanju.

- U Pribislavcu smo molili i vapili za pomoć. Najveći problemi su u mojoj ulici koja graniči s romskim dijelom naselja. Postavljena je visoka ograda radi samozaštite mještana od paljenja, od krađa, od devastiranja povrtnjaka i voćnjaka, od nasilnih ulazaka u dvorišta, od kamenovanja i svega ostaloga. Na to upozoravam od 2012. godine. Običan čovjek to više ne može tolerirati - rekla je načelnica općine Pribislavec Višnja Ivačić.

U emisiji je bila i predsjednica Saveza Roma u Hrvatskoj Suzana Krčmar.

- Ako postoji politička volja, problem se može riješiti. Zamjenik načelnice nije radio svoj posao, a primao je plaću. Bez legitimnog predstavnika Roma problem se ne može riješiti. Govorili smo o problemima, a nažalost naišli smo na nerazumijevanje. Gospodin župan se nije htio pojaviti na presici, po meni je to čak i nekulturno - kaže Suzana Krčmar.

Nedavno je u Čakovcu bio skup 'Želim normalan život'.

- Taj je skup nekima otvorio oči i dobro je da je tako. To želi narod u Međimurju. Ovo što gospođa Krčmar govori... Naravno da nije tako. Mi se na razini županije borimo. Kad govorimo o o usmjeravanju javnog novca koji se nenamjenski troši. To je novac svih nas. Ako je dio toga novca usmjeren da djeci kupite dječju hranu ili pelene i onda se to troši na alkohol i kocku, a djeca su gola i bosa. Zar ne može država tome stati na kraj? To nije napad na romsku ili bilo koju drugu zajednicu, već apel sustavu da radi svoj posao - rekao je međimurski župan Matija Posavec.

Povećanje policajaca nije rješenje, smatra načelnik PU međimurske.

- Stanje sigurnosti u pojedinim dijelovima županije je narušeno. Naselje Pribislavec je problematično, ali ima i gorih naselja. U svakom selu imate klanove koji su suprotstavljeni, teško je uspostaviti red i mir, problema je puno - rekao je načelnik PU međimurske Ivan Sokač.

Siniša Senad Mustić, predstavnik Fonda za obrazovanje Roma u Hrvatskoj, kaže da je problem u segregaciji.

- Koliko smo puta čuli romsko naselje? Stvar je u tome da uopće imate romska naselja. Kad im otvorite vrata da mogu otići iz tog naselja, kad bude političke volje da se rješavaju romska naselja, riješit ćete problem - smatra Siniša Senad Mustić.

U emisiji je gostovala i Severina Lajtman, učenica Privatne umjetničke gimnazije, koja je pala drugi razred, a onda je završila osnovnu školu, bila je na državnom natjecanju i upisala je privatnu gimnaziju.

- Snašla sam se, upoznala sam nove prijatelje i vidjela da ima nečega van naselja. Ljudi tamo žive kao u prvom stoljeću, ali ima i onih koji se žele obrazovati. Nekako se u meni probudila svijest i počela sam učiti. Ljudima treba snaga da ih netko pogura u taj svijet da vide da postoji nešto i van toga - rekla je Severina.

