Ovo su braća koja su mlatila 16-godišnjaka u Rijeci: Nismo krivi

Napad koji je potresao Rijeku dogodio se u veljači u samom središtu grada. Šesnaestogodišnjak je završio u bolnici s teškim ozljedama lica, a njegova obitelj, uz fizičke i psihičke posljedice napada, mjesecima je živjela u strahu. Protiv trojice braće podignuta je optužnica za pokušaj ubojstva maloljetnika te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede mladiću koji je mu je pokušao pomoći. Dvojici je danas počelo suđenje, dok se trećem, koji je još uvijek u bijegu, sudi u odsutnosti.

- Ne smatramo se krivima - izjasnila su se braća Josip (29) i Tihomir (34) Vinković na početku suđenja zbog sumnje za pokušaj ubojstva maloljetnoj A.C. (16) i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede S.V. (20), koji mu je pokušao pomoći.

Obrana prvooptuženog Josipa, po struci rukovoditelja građevinskih strojeva, koji trenutačno za naknadu od 150 eura radi u zatvoru na poslovima održavanju i Tihomira, vrtlara sa završenom osnovnom školom i oca petero maloljetne djece te Domagoja Vinkobića, ne osporava vrijeme, mjesto i dinamiku događaja, no osporava zajedničko i dogovorno postupanje s namjerom da se žrtvu usmrti, kao i nanesu teške tjelesne ozljede mladiću koji mu je pokušao pomoći.

- Iz medicinske dokumentacije, kao i video snimke nadzornih kamera razvidno je da žrtva napada nije bila životno ugrožena jer je nakon obračuna, po dolasku njegovih roditelja, maloljetnik ustao i šakom u glavu udario prvooptuženika. Stoga smatramo da se, nažalost, radilo o ružnom obračunu, no osporavamo kvalifikaciju s obzirom na izostanak subjektivnog obilježja djela - izjasnila se obrana trojice optuženika.

Prije čitanja spisa branitelj trećeoptuženog Domagoja Vinkovića, kojemu se sudi u odsutnosti budući da je još uvijek nedostupan hrvatskom pravosuđu, predložio je da se na današnjem ročištu ne izvode daljnji dokazi jer bi se njegov branjenik moguće mogao predati te pojaviti na idućem ročištu. Radi ekonomičnosti postupka sutkinja Damira Delost potom je odgodila iduću raspravu za početak studenog.

Podsjetimo, trojici braće, od prije poznatima po ranijim, višestrukim sudskim postupcima zbog fizičkih sukoba, narušavanja javnog reda i mira, vrijeđanja policijskih službenika i drugih incidenata, ovaj put sudi se zbog brutalnog napada koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 11. veljače ove godine.

Riječ je o događaju koji je izazvao veliko uznemirenje javnosti, ne samo zbog težine ozljeda koje je zadobio maloljetnik nego i zbog snimki nadzornih kamera koje su zabilježile napad.

Napad u središtu grada



Napad se dogodio oko 4.30 sati ujutro u Ulici Alda Colonnella, ispred buregdžinice u središtu Rijeke. Prema dosad objavljenim informacijama, 16-godišnjak je sjedio na klupi i mirno jeo burek kada mu je prišao Domagoj Vinković. Nakon kraće prepirke Domagoj ga je udario u potiljak, nakon čega mu je tinejdžer uzvratio udarcem šakom u glavu. Uslijedio je napad trojice braće na maloljetnika kojeg su zajedno izudarali šakama i nogama, pri čemu je pao na pod gdje su ga nastavili cipelariti i vuči po tlu, što je razvidno i sa snimke nadzornih kamera.

U napadu je ozlijeđen i 20-godišnjak koji je pokušao intervenirati i pomoći maloljetniku.

Nakon napada muškarci su napustili mjesto događaja. Policija je ubrzo pokrenula potragu, a prvi osumnjičeni uhićen je istoga jutra. Drugi je uhićen sljedećeg dana, dok je treći ostao nedostupan policiji.

Teške ozljede i dug oporavak



Šesnaestogodišnjak je nakon napada prevezen na liječenje, a zbog ozljeda kostiju lica morao je biti podvrgnut operaciji pri kojoj su mu liječnici operativnim zahvatom sanirali napuklu jagodičnu kost ugradnjom pločice i vijaka.

Fizički oporavak bio je samo jedan dio posljedica koje je mladić morao prolaziti. Njegova majka tada je govorila i o psihičkoj traumi te strahu koji je zahvatio cijelu obitelj.

- Užasno mi je teško, od šoka dugo nisam mogla ni suzu pustiti, nisam mogla vjerovati da se tako nešto dogodilo. Bilo je svakakvih emocija, a jedno vrijeme bila sam potpuno prazna i obamrla kao kamen pa su se svi čudili kako sve to dobro podnosim, a u meni lom. Stalno sam oko sina, gledam da mu olakšam bol, ali sam i zabrinuta jer treći napadač još nije uhićen. Sin trenutačno ne ide ni u školu, a i sama, bez pratnje, ne idem nikud. Stalno zaključavamo vrata, bojim se, nije mi svejedno - svojedobno je izjavila zabrinuta dječakova mama.

Dvojica u istražnom zatvoru, treći još nedostupan



Josipu Vinkoviću, koji uhićen je ubrzo nakon napada, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Dan poslije uhićen je i njegov brat Tihomir koji se od tada također nalazi u istražnom zatvoru.

Treći brat, Domagoj Vinković, ostao je nedostupan policiji, a hoće li se predati i pojaviti na idućem ročištu ostaje za vidjeti.

Suđenje se nastavlja u studenom.