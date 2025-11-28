Obavijesti

News

Komentari 0
FINALE FRICA

Ovo su finalisti naše prestižne književne nagrade Fric!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su finalisti naše prestižne književne nagrade Fric!

Na manifestaciji Sa(n)jam knjige u Puli javnosti su predstavljeni rezultati glasanja za už iizbor, a potom će se početkom siječnja, u Hrvatskom državnom arhivu, proglasiti konačna pobjednica ili pobjednik

Žiri Književne nagrade Fric, predvođen predsjednicom, teatraloginjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, kritičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas i povjesničar Hrvoje Klasić, odabrao je šest proznih naslova koji konkuriraju za to prestižno priznanje, nazvano nadimkom Miroslava Krleže. Ovo su djela koja su ušla u uži izbor za nagradu Fric:
Antolić, Sandra: Hrvatska Mati (Vuković & Runjić)
Agić, Jasmin: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana (Buybook)
Bašić, Adisa: Knjiga o Almiru (Buybook)
Drakulić, Slavenka: O čemu ne govorimo (Fraktura)
Međurečan, Robert: Tako neka bude (Sandorf)
Tomaš, Lora: Papir tvoje kože (Hena Com)

VIDEO: FINALISTI NAGRADE FRIC

Pokretanje videa...

Finalisti nagrade Fric 01:33
Finalisti nagrade Fric | Video: 24sata


Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10 tisuća eura (neto).
Na manifestaciji Sa(n)jam knjige u Puli javnosti su predstavljeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik. Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016/17 Damir Karakaš za roman „Sjećanje šume“, 2017/18 Jurica Pavičić za roman „Crvena voda“, 2018/19 Darko Cvijetić za roman „Schindlerov lift“, 2019/20 Marko Gregur za roman „Vošicki“, 2020/21 Damir Uzunović za roman „Ja sam“, 2021/22 Miljenko Jergović za zbirku priča “Trojica za Kartal“ i Ivana Šojat 2022/23 za roman "Sama" te Kristian Novak 2023/24 za "Slučaj vlastite pogibelji".

Književnu nagradu Fric utemeljili su 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se i devetu godinu zaredom pod pokroviteljstvom Barcaffea, u siječnju 2026. u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.  
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...

Upitan oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, premijer Andrej Plenković kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića...
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025