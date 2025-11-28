Ovo su finalisti naše prestižne književne nagrade Fric!

Žiri Književne nagrade Fric, predvođen predsjednicom, teatraloginjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, kritičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas i povjesničar Hrvoje Klasić, odabrao je šest proznih naslova koji konkuriraju za to prestižno priznanje, nazvano nadimkom Miroslava Krleže. Ovo su djela koja su ušla u uži izbor za nagradu Fric:

Antolić, Sandra: Hrvatska Mati (Vuković & Runjić)

Agić, Jasmin: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana (Buybook)

Bašić, Adisa: Knjiga o Almiru (Buybook)

Drakulić, Slavenka: O čemu ne govorimo (Fraktura)

Međurečan, Robert: Tako neka bude (Sandorf)

Tomaš, Lora: Papir tvoje kože (Hena Com)

Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10 tisuća eura (neto).

Na manifestaciji Sa(n)jam knjige u Puli javnosti su predstavljeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik. Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016/17 Damir Karakaš za roman „Sjećanje šume“, 2017/18 Jurica Pavičić za roman „Crvena voda“, 2018/19 Darko Cvijetić za roman „Schindlerov lift“, 2019/20 Marko Gregur za roman „Vošicki“, 2020/21 Damir Uzunović za roman „Ja sam“, 2021/22 Miljenko Jergović za zbirku priča “Trojica za Kartal“ i Ivana Šojat 2022/23 za roman "Sama" te Kristian Novak 2023/24 za "Slučaj vlastite pogibelji".

Književnu nagradu Fric utemeljili su 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se i devetu godinu zaredom pod pokroviteljstvom Barcaffea, u siječnju 2026. u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

