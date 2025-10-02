Obavijesti

News

ČESTITKE DOBITNICIMA

Ovo su Loto 6 rezultati: Igrači osvojili osam petica u 79. kolu

Ovo su Loto 6 rezultati: Igrači osvojili osam petica u 79. kolu
Foto: Hrvatska lutrija

Najveći ostvareni pogodak u 79. kolu bila je “petica”. Njih je ukupno osam, a svaki od dobitnika osvojio je po 653,65 eura. Pogodaka “šestice” i “pet plus jedan” ovoga puta nije bilo.

Hrvatska lutrija objavila je rezultate 79. kola igre na sreću Loto 6. Izvučeni brojevi u četvrtak bili su 9, 33, 43, 27, 14 i 10, a dodatni broj 42. U ovom kolu uplaćeno je 35.523 listića, a ukupna uplata iznosila je 41.833,80 eura. Fond dobitaka dosegao je 20.916,90 eura, a pogođeno je ukupno 3.125 dobitnih listića.

Pregled svih dobitaka u ovom kolu:

6 pogodaka – 0 dobitnika (0,00 €)

5+1 pogodak – 0 dobitnika (0,00 €)

5 pogodaka – 8 dobitnika (653,65 €)

4 pogotka – 276 dobitnika (11,37 €)

3 pogotka – 4.368 dobitnika (1,68 €)

Svi igrači svoje listiće mogu provjeriti putem Hrvatske lutrije. Dobitnicima čestitke, a svima ostalima – više sreće u sljedećem izvlačenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

