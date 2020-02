Ovo su Lovrini 'zlatni pašnjaci' zbog kojih Uskok širi istragu

Državno odvjetništvo zatražilo je od Sabora da se bivšem ministru Lovri Kuščeviću opet ukine saborski imunitet zbog proširenja istrage kojom su sada obuhvaćeni njegova supruga, šogor i splitski poduzetnik. Kuščevića se proširenjem tereti za tri nove točke, među kojima su i sporni pašnjaci, o kojima su 24sata prva pisala još prošle godine.

- Ništa me više ne može iznenaditi! Još nisam dobio nikakvo rješenje o proširenju istrage, pa ne mogu više od toga reći - rekao je večeras Kuščević za N1.

Milijunske pašnjake kupili za 60.000 kuna

Kuščevićeva supruga Zorana je prije više od 10 godina iznimno jeftino kupovala zemljišta u njegovim rodnim Nerežišćima dok je suprug Lovro bio načelnik te općine. Ukupno je za kupnju 4519 četvornih metara potrošila ukupno tek 60.000 kuna. Jedan pašnjak je platila zanemarivih 10.000 kuna. Sad je manje od pola tog zemljišta prodala za 1,5 milijuna kuna, a još joj je ostalo građevinsko zemljište vrijedno 1,3 milijuna kuna. Kako je vrijednost zemlje toliko porasla?

Pa to se ne bi dogodilo da općina Nerežišća, na čijem čelu je bio njen suprug Lovro, nije promijenila prostorni plan. I zemljišta koja je kupila supruga Zorana od pašnjaka su, na kojima nije dopuštena gradnja, postale vrijedne građevinske parcele. Doslovce jednim potezom pera i žigom obitelj si je tako priskrbila 2,8 milijuna kuna.

Iako smo prije pitali Kuščevića po kolikoj je cijeni njegova supruga kupovala zemljište, nije nam odgovorio. No sad su 24sata u posjedu svih ugovora prema kojima je njegova supruga kupovala zemljišta na kojima trenutačno niču tri ultraluksuzne vile s bazenima, o kojima smo već opsežno pisali ovaj tjedan.

Razlike u cijeni naprosto su nevjerojatne. Prosječno je Zorana Kuščević kvadrat zemljišta plaćala 13,2 kune. Kad ga je lani prodavala, dobila je nevjerojatnih 768 kuna za kvadrat. Dakle, zaradila je 58 puta više nego što je uložila! I još joj je ostalo 2500 kvadrata vrijednoga građevinskog zemljišta za prodaju ili, ako obitelj poželi investirati, za gradnju vila. To zemljište koje im je ostalo vrijedno je više od 1,3 milijuna kuna.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovdje se ne radi samo o klasičnom sukobu interesa, kad je prostorni plan izmijenjen kako bi se pogodovalo svojoj obitelji, nego bi se time mogle pozabaviti i institucije kaznenog progona. Politička odgovornost je nedvojbena jer dužnosnik nikad ne bi trebao pogodovati sebi i svojoj obitelji dok je na funkciji. Bračna imovina je inače zajednička pa je pogodovao izravno i sebi.

Nije to prvi put. Općina Nerežišća, dok je on bio na čelu, već je izmijenila prostorni plan, tj. ispravila je pogrešku. Pa su i Kuščevićevi štala i peradarnik postali kuća, u kojoj sad žive, a luksuznu vilu koju su sagradili iznajmljuju turistima za 16.000 kuna tjedno. Prema ugovorima koje posjedujemo, Zorana Kuščević je sklopila tri ugovora kojima je kupila zemlju. Najskuplje je platila 834 kvadrata, koje je kupila od jednog Bračanina, za “čak” 30.000 kuna. Od jedne osobe iz Splita gospođa Kuščević za 10.000 kuna dobila je čak 1493 kvadrata. A dvjema osobama iz Zagreba 2183 kvadrata platila je 20.000 kuna.

Podaci o prodavateljima su poznati redakciji, ali kako njihova imena nisu od javnog interesa, nećemo ih objavljivati. Neki od njih nisu nam se javili, neki nisu htjeli razgovarati. Za portal Index jedna srodnica od prodavatelja rekla je da su zemljište jeftino prodavali jer su tamo bile višnje, bademi i šikara.

- Govorili su da će se baviti poljoprivredom. Nitko nije budala i, da smo znali što će biti tamo, sigurno ne bismo prodali zemlju po toj cijeni - kazala je.

Kuščević to suprugino zemljište stalno je prijavljivao u imovinskoj kartici. Ali je konstantno zaboravljao 519 kvadrata, što je prekršaj sam po sebi. Od 2009. do 2016. godine prijavio je da supruga ima 4000 kvadrata vrijednih tek 200.000 kuna. Nakon 2016. godine prijavio je da je vrijednost iste kvadrature 750.000 kuna.

Zašto je cijena skočila?

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Općina Nerežišća mijenjala je dva puta prostorni plan u zadnjih osam godina. Oba puta načelnik je bio Kuščević. Iako karte sugeriraju da je suprugino zemljište prenamijenjeno 2015. godine, sadašnji načelnik Svemir Obilinović kaže da se to dogodilo 2011. godine.

Poslali smo mu zemljišne čestice o kojima se radi, a on je potvrdio da su vlasnici, a u ovom slučaju to je Zorana Kuščević, tražili prenamjenu. Njezin suprug bio je načelnik od 2005. do 2015. i općina je odobrila prenamjenu.

- Zemljište je prenamijenjeno 2011. godine, i to zato što je vlasnik zemljišta, kao i ostali vlasnici čije je zemljište prenamijenjeno u postupku izmjene prostornog plana, podnio zahtjev da se na zemljištu omogući gradnja - odgovorio nam je Obilinović.

Zanimljivo je bilo i komunicirati po istom pitanju i s Lovrom Kuščevićem. Odgovore nam je poslao u srijedu, kad smo provjeravali je li bilo prenamjene. No kad smo bili sigurni da je zemljište prenamijenjeno, poslali smo mu dodatni upit zašto je prenamijenio suprugine parcele. Pitali smo ga i izravno smatra li da je time iskoristio svoju poziciju načelnika općine kako bi pogodovao supruzi?

- Za obrazloženje razloga izmjena i dopuna Općine Nerežišća molim Vas pojašnjenje zatražite od donositelja Prostornog plana, Općinskog vijeća Općine Nerežišća. S obzirom da ni na koji način nisam sudjelovao u predmetnim izmjenama i dopunama Prostornog plana, odnosno prenio sam ovlasti – izuzeo sam se iz navedenog postupka, molim Vas da ovakvim insinuacijama ne vrijeđate niti mene niti moju obitelj - odgovorio je Kuščević.

U srijedu nam je dao i obrazloženje zbog čega je vrijednost zemlje porasla, ne spominjući prenamjenu.

- Vrijednost nekretnina u imovinskoj kartici unosi se po slobodnoj procjeni. Cijene zemljišta na otocima i hrvatskoj obali su u konstantom porastu, a kao što znate, samo tržište na kraju da konačnu vrijednost kad se nešto kupuje ili prodaje - odgovorio je Kuščević.

Drugo pitanje je bilo direktno - je li zemljište kupljeno kao građevinsko ili ne i po kojoj cijeni je kupljeno. E tu je Kuščević na zanimljiv način izbjegao odgovor. Prvo je naveo da je zemljište kupljeno od više fizičkih osoba koje nisu predmet javnog interesa, pa je to bio razlog da prešuti cijenu.

- Dok je sve što je činjeno nakon kupnje napravljeno prema propisima. Građevinske dozvole su izdane sukladno zakonu i Prostornom planu. I sve je uneseno kasnije u imovinsku karticu, koja je predmet javnog interesa - odgovorio je.

A što se to događalo nakon prenamjene?

Foto: PIXSELL

Supruga Zorana 2017. godine vadi rješenja o gradnji tri luksuzne vile s bazenima na dijelu zemljišta. Skoro u isto vrijeme njihovi obiteljski prijatelji Marija i Martin Jozić iz Gunje osnivaju novu tvrtku, Gold gradnja, kojoj je na čelu Marija Jozić. Zorana Kuščević zatim radi preparcelizaciju i svaka planirana vila dobiva svoju parcelu. Ukupno tri takve parcele za tri vile površine 1951 četvorni metar prodaju lani tvrtki Gold gradnja. Iz ugovora je vidljivo da je partnerstvo dvije obitelji planirano od početka, jer su predugovori sklopljeni kad je Zorana krenula vaditi dozvole.

Gold gradnja je imala lani nevjerojatnih četiri kune prihoda, tek su osnovani, pa se ne radi o nekoj respektabilnoj tvrtki. Ipak, ugovorili su kupnju 1951 kvadrat za 200.000 eura ili 1,5 milijuna kuna. Deset tisuća eura su dali predujma, a ostatak od 190.000 eura platit će u roku od pet godina. Zorana je kao osiguranje upisala hipoteku na jednu vilu. Vile udaljene 150 metara od kuće Kuščevićevih već su u visokoj fazi gradnje. Gradi ih tvrtka Bau gradnja, koju vodi Martin Jozić, i koja je zaradila milijune na obnovi Gunje nakon poplave. Zorana Kuščević pored tih vila ima još 2500 kvadrata građevinskog zemljišta vrijednog 1,3 milijuna kuna.