Ovo su humanitarci? 'U Banjoj Luci sve izgleda kao da je '91.'

МНОГИМА СМЕТА ШТО ШИРИМ СЛОГУ МЕЂУ СРБИМА. Што ЈАЧАМ БРАТСТВО МЕЂУ СРБИМА! Што помажем ратним ветеранима и болесној Србској Деци!!! Али то је МОЈА МИСИЈА ОД БОГА! Не од политичара,нити било које службе ! ЈА ГОДИНАМА ПОСТОЈИМ и моја браћа и ја имамо команданта јединог изнад нас,а то је БОГ!!! С’нама БОГ!!!

