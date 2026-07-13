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VLADA OBJAVILA

Ovo su nove cijena goriva!

Piše HINA,
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Ovo su nove cijena goriva!
Od ponoći pala cijena goriva | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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"Danas je održana telefonska sjednica Vlade radi ublažavanja rasta cijena goriva", navode u priopćenju iz Vlade RH...

Vlada je u ponedjeljak odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u iduća dva tjedna, prema kojima će cijena litre osnovnog benzina ostati ista, dok će dizel poskupjeti za pet, a plavi dizel za šest centi.

Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,54 eura, najviša cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,59 eura, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,02 eura, Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra pa u iduća dva tjedna stajat će 1,23 eura ili dva centa više, a za dva centa će porasti i cijena plina za boce, na 1,81 euro za kilogram, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici.

Foto: Vlada

Novom Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata Vlada je radi ublažavanja rasta cijena goriva dodatno snizila i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel. Također, izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine su snižene za 0,01 eura po litri. 

Foto: Vlada

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi, litra benzina bi stajala 1,66 eura, dizela 1,72 eura, plavog dizela 1,05 eura, kilogram plina za spremnike koštao bi 1,32 eura, a plina za boce 2,02 eura.

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