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NOVA PROMJENA

Ovo su nove cijene goriva?

Piše 24sata,
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Ovo su nove cijene goriva?
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Prema neslužbenim podacima, benzin bi trebao blago pojeftiniti, a dizel opet ići prema gore

Sljedeći tjedan čeka nas nova promjena cijena goriva na benzinskim postajama, objavio je RTL. Radi se o neslužbenim cijenama koje vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada neće intervenirati. 

Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:

  • Eurosuper 95: 1,60 eura po litri (pad od dva centa)
  • Eurodizel: 1,77 eura po litri (poskupljenje od dva centa) 
  • Plavi dizel: 1,25 eura po litri (poskupljenje od četiri centa) 

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Komentari 13
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