Prema neslužbenim podacima, benzin bi trebao blago pojeftiniti, a dizel opet ići prema gore
NOVA PROMJENA
Ovo su nove cijene goriva?
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Sljedeći tjedan čeka nas nova promjena cijena goriva na benzinskim postajama, objavio je RTL. Radi se o neslužbenim cijenama koje vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada neće intervenirati.
Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:
- Eurosuper 95: 1,60 eura po litri (pad od dva centa)
- Eurodizel: 1,77 eura po litri (poskupljenje od dva centa)
- Plavi dizel: 1,25 eura po litri (poskupljenje od četiri centa)
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