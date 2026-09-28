Ovo su nove cijene goriva!

Danas je održana 208. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija zadržane su na istoj razini.

Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri, objavili su.

Uredba stupa na snagu 29. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

1,76 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)

1,86 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)

1,42 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,08 EUR/l)

1,52 EUR/kg UNP-a za spremnike (povećanje 0,11 EUR/kg)

2,10 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,11 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi, iste bi iznosile:

1,96 EUR/l za benzinsko gorivo

2,18 EUR/l za dizelsko gorivo

1,52 EUR/l za plavi dizel

1,63 EUR/kg za UNP za spremnike

2,33 EUR/kg za UNP za boce