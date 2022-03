Ovo su nove mjere, na snagu će stupiti već sutra: Ograničavaju covid potvrde, kafići dulje rade

S obzirom da se poboljšava opća epidemiološka situacija kao posljedica cijepljenja i prirodnog prokuživanja, idemo s popuštanjem mjera, rekao je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

- Broj osoba koje smiju biti na javnim okupljanjima bez Covid potvrda će se povećati, a tamo gdje su Covid potvrde, broj će biti neograničen. Produžit će se rad ugostiteljskih objekata do 2 ujutro, ukida se samoizolacija predškolske dobi, osim u slučaju obiteljskog kontakta i samotestiranje učenika jednom tjednom - poručio je.

Ministar i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović predstavio je i druge mjere.

- Na javnim okupljanjima može biti 200 umjesto 100, a ako svi imaju Covid potvrde nema ograničenja. Na javnim događajima u zatvorenim može biti 100 umjesto 50, a ako svi imaju potvrde nema ograničenja, a mogu trajati do 2 sata, radno vrijeme za ugostiteljske objekte također se produžuje do 2 sata, ukidaju se Covid potvrde za amaterska kulturna događanja, za sajmove i turistička događanja u zatvorenom, ali ostaju maske, a ukidaju se maske na sajmovima na otvorenom. Prisustvo gledatelja na sportskim događajima može biti u 50 posto bez Covid potvrdi, ali uz maske lice u zatvorenom. Ugostiteljski objekti mogu usluživati sve goste, ne samo one koji sjede, ali samo ako imaju osigurane uvjete ili Covid potvrde. Kino projekcije, izložbe, sjednice mogu bez ograničenja broja ljudi, uz maske - rekao je.

Odluke koje se tiču održavanja sprovoda, rada tržnica, sklapanja brakova i rada igrališta više nisu aktualne, dodao je istaknuvši kako se na njih odnose gore navedene mjere. Ukidaju se Covid potvrde za djelatnike Centara za socijalnu skrb, posebno skrbništvo te za korisnike.

Mjere na snagu stupaju već sutra.

- To nikako ne znači da se možemo prestati ponašati odgovorno - poručio je.