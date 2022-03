UŽIVO Plenković: Produžuje se radno vrijeme kafića te se ukida i samotestiranje djece za školu

Drastičan rast cijena goriva posljednjih dana neugodno je iznenadio građane. Odnosno, prosječni spremnik benzina skuplji je za 41 kunu, dizela za 70 kuna, a LPG-a za 9 kuna. Očekuje se smanjenje cijena goriva. No, osim toga očekuje se i predstavljanje novih covid mjera.

PRATITE UŽIVO:





- S obzirom da se poboljšava opća epidemiološka situacija kao posljedica cijepljenja i prirodnog prokuživanja, idemo s popuštanjem mjera. Broj osoba koje smiju biti na javnim okupljanjima bez Covid potvrda će se povećati, a tamo gdje su Covid potvrde, broj će biti neograničen. Produžit će se rad ugostiteljskih objekata do 2 ujutro, ukida se samoizolacija predškolske dobi, osim u slučaju obiteljskog kontakta i samotestiranje učenika jednom tjednom - poručio je na početku sjednice premijer Andrej Plenković.

Napomenuo je kako se vidi da su posljedice bolesti lakše s omikron varijantom, ali da i dalje treba biti oprezan.

- Što se tiče agresije na Ukrajinu koja traje treći tjedan, posljedice su u tri velike skupine - tragedija za ukrajinski narod, druga ogromna posljedica je velika izbjeglička kriza, do sada je već više od 3 milijuna napustilo svoje domove i Ukrajinu te ogroman rast cijena energenata - rekao je dodavši kako je u Hrvatsku ušlo 7200 izbjeglica.

- Mi smo učinili velike napore da se ublaže ove posljedice na naše građane, a radimo na tome da se na europskoj razini dodatno olakša naše djelovanje - rekao je.

O padu bespilotne letjelice u Zagrebu

Što se tiče pada letjelice, istaknuo je kako je istraga i dalje u tijeku.

- Do sada znamo da se radi o izviđačkom dronu s dometom 1000 kilometara, da je letjelica sadržavala eksplozivnu napravu i da se eksplozija dogodila na nekoliko metara dubine. O svemu smo obavijestili naše strateške partnere - poručio je i istaknuo kako je jučer posjetio NATO centar u Torrejonu.

- Bilo je tih dana i lažnih uzbuna i ona je pala u glavni grad Hrvatske. Svi naši partneri shvatili su ozbiljnost ove situacije i tako je i mi doživljavamo, zato ćemo utvrditi odakle je lansirana i s kojim ciljem. Postoje tri scenarija - ili da je došlo do pogreške ili sabotaže ili da je postojala namjera - poručio je.

Sam NATO sustav nije mogao vidjeti letjelicu ako informaciju nije dojavila zemlja u kojoj je bila - Rumunjska, Mađarska ili Hrvatska, naglasio je premijer.

Istaknuo je kako se iznad Hrvatske, BiH, Rumunjske odvijaju vojne vježbe s francuskim Rafaleima.

- Danas se vježbe odvijaju i s američkim F-16. To je poruka javnosti da su naši partneri uz nas i dobro je da Hrvatska zna da ima saveznike koji su tu uz nju u ovakvim okolnostima - poručio je.

Govorio je i o posjetu Španjolskoj kojim je, kaže, zadovoljan.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman se nalazi u Francuskoj gdje su počeli razgovori o pristupanju OECD-u, kaže premijer.

Podsjetio je na sastanak Europskog vijeća prošlog tjedna naglasivši kako su glavne teme uz rat u Ukrajini bile i ograničavanje cijene energenata, samodostatnost hrane, jačanje obrambenog sustava.

- Ako se nastavi ovakav trend, idući tjedan bi trebalo doći do snižavanja cijena goriva - dodao je.

Stanje s pandemijom u Hrvatskoj

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. Istaknuo je kako smo danas zabilježili 2032 novozaraženih na PCR testiranju te 999 na brzim antigenskim testovima.

- Iako proteklih tjedana bilježimo blagi porast novozaraženih, važniji podatak je da bilježimo smanjivanje bolesnika u bolnicama i na respiratoru. Na bolničkom liječenju trenutno je 696 pacijenata, što je 16 manje nego jučer i to je pad treći dan za redom, a na respiratoru ih je 43 - rekao je.

Ova Vlada je građanima Ukrajine na nacionalnoj razini osigurala jednake uvjeteliječenja kao i za naše građane, naglasio je Beroš.

- Intenzivno pratimo porast broja zaraženih u EU i ostatku svijeta, a stanje u bolnicama dopušta nam promišljanje o popuštanju mjera. Nova podvarijanta omikrona se brže širi, ali uzrokuje blage oblike bolesti - dodao je.

Božinović predstavio nove mjere

Ministar i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović predstavio je nove epidemiološke mjere.

- Na javnim okupljanjima može biti 200 umjesto 100, a ako svi imaju Covid potvrde nema ograničenja. Na javnim događajima u zatvorenim može biti 100 umjesto 50, a ako svi imaju potvrde nema ograničenja, a mogu trajati do 2 sata, radno vrijeme za ugostiteljske objekte također se produžuje do 2 sata, ukidaju se Covid potvrde za amaterska kulturna događanja, za sajmove i turistička događanja u zatvorenom, ali ostaju maske, a ukidaju se maske na sajmovima na otvorenom. Prisustvo gledatelja na sportskim događajima može biti u 50 posto bez Covid potvrdi, ali uz maske lice u zatvorenom. Ugostiteljski objekti mogu usluživati sve goste, ne samo one koji sjede, ali samo ako imaju osigurane uvjete ili Covid potvrde. Kino projekcije, izložbe, sjednice mogu bez ograničenja broja ljudi, uz maske - rekao je.

Odluke koje se tiču održavanja sprovoda, rada tržnica, sklapanja brakova i rada igrališta više nisu aktualne, dodao je istaknuvši kako se na njih odnose gore navedene mjere.

Ukidaju se Covid potvrde za djelatnike Centara za socijalnu skrb, posebno skrbništvo te za korisnike.

Mjere na snagu stupaju već sutra.

- To nikako ne znači da se možemo prestati ponašati odgovorno - poručio je.

Vlada je izmijenile dvije Uredbe kako bi utjecala na smanjenje cijena goriva - Uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova te Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

- Privremeno se do 31. prosinca umanjuje posebna naknada za okoliš, koja će biti jednu lipu po mega julu - istaknuo je državni tajnik Ministarstva gospodarstva Mario Šiljeg.