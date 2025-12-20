Ovo su prve osmorke u svijetu koje su preživjele porod: 'Nismo ni znali koliko ih točno ima!'

Prosinac 1998. godine u Houstonu ostat će zapamćen po medicinskom čudu koje je zadivilo svijet. Tada 27-godišnja Nkem Chukwu, podrijetlom iz Nigerije, na svijet je donijela osmero djece, što je bio prvi zabilježeni slučaj u povijesti da je toliko beba iz jedne trudnoće preživjelo porođaj.

Nkem i njezin suprug Iyke Louis Udobi dugo su se borili s neplodnošću, a ranije te godine doživjeli su i tragičan gubitak trojki. Uz pomoć lijekova za poticanje plodnosti, Nkem je ponovno ostala trudna. Liječnici su ubrzo shvatili da nosi više djece, no zbog pretrpane maternice nisu mogli sa sigurnošću utvrditi točan broj.

Dva porođaja u 12 dana: 'Nismo znali koliko ih točno ima'

Drama je započela 8. prosinca 1998., kada je Nkem rodila prvu bebu, djevojčicu, čak 12 tjedana prije termina. No, tada se dogodilo nešto što su liječnici opisali kao pravo čudo.

​- Kad se rodila prva beba, imali smo sreće što se cerviks stisnuo. To nam je, u kombinaciji s lijekovima koje smo dali majci, omogućilo da maternica ostane trudna - objasnili su liječnici iz bolnice St. Luke's Episcopal.

Taj nevjerojatan splet okolnosti kupio je preostaloj sedmorki dragocjenih 12 dana u majčinoj utrobi, ključnih za njihov daljnji razvoj i šanse za preživljavanje.

Tjednima ležala glavom prema dolje

Prije samog porođaja, Nkem je pokazala nevjerojatnu snagu i odlučnost. U bolnicu je primljena još početkom listopada te je tjednima bila prikovana za krevet. Posljednjih 17 dana provela je u posebnom krevetu, nagnutom tako da joj je glava bila niže od ostatka tijela. Sve to kako bi se smanjio pritisak na cerviks i spriječio prerani porođaj ostalih beba.

Tijekom trudnoće, liječnici su joj predložili i selektivnu redukciju, medicinski postupak kojim bi se prekinula trudnoća nekoliko fetusa kako bi se povećale šanse za preživljavanje ostalih. Nkem je to odlučno odbila. Njezina predanost i mirnoća, koju su opisali kao "gotovo spiritualnu", zadivila je cijeli medicinski tim.

Operacija za povijest: Tim od 30 ljudi porodio sedam beba

Dvanaest dana nakon rođenja prve djevojčice, 20. prosinca, tim od oko 30 liječnika i medicinskog osoblja bio je spreman za povijesni carski rez. U operaciji koja je trajala 45 minuta, rođeno je još pet djevojčica i dva dječaka. Bebe su bile sićušne, težine od samo 312 grama do 765 grama. Odmah nakon rođenja, prevezene su u Dječju bolnicu u Teksasu.

​- Jako se nadamo da će sve bebe preživjeti, ali one su kritično bolesni novorođenčad i ne možemo sa sigurnošću reći da će sve biti u redu - izjavila je tada dr. Patti Savrick, pedijatrica u bolnici. Sedam od osam beba bilo je na respiratorima, a pred njima je bila duga i neizvjesna borba.

Tuga usred slavlja i podrška cijele Amerike

Tjedan dana nakon rođenja, obitelj je pogodila tragedija. Najmanja djevojčica, Odera, preminula je 27. prosinca zbog zatajenja srca i pluća. No, preostalih sedam beba, djevojčice Ebuka, Gorom, Chidi, Chima i Echerem te dječaci Ikem i Jioke, nastavilo se boriti.

Kad je njihova priča dospjela u javnost, obitelj Chukwu doživjela je, kako je otac Iyke opisao, "izljev dobre volje" iz cijele Amerike.

​- Imali smo vojsku volontera prve dvije godine. Još smo u kontaktu s nekima od njih - ispričao je godinama kasnije. Kompanije su donirale zalihe pelena i adaptiranog mlijeka, a jedna hipotekarna tvrtka darovala im je prostranu kuću sa šest spavaćih soba. Veliku pomoć pružila im je i Nkemina majka Janet, koju su prozvali "zapovjednicom" jer je osmislila pravu "industrijsku operaciju" hranjenja i presvlačenja na pet spojenih stolova.

'Svi su najbolji prijatelji'

Preživjelih sedmero djece odraslo je u zdravu i aktivnu djecu. Otac ih je opisao kao najbolje prijatelje, od kojih svatko ima svoj jedinstveni temperament.

​- Da, bude bučno. To su djeca. Ponekad se ne slažu, ali ne dopuštamo im da se tuku. Došli su iz jedne maternice, pa to ne želimo - rekao je Iyke. Obitelj je kasnije dobila i još jednu kćer, Favor.

