PROVJERITE LISTIĆE

Ovo su rezultati 8. kola Lota 7

Ovo su rezultati 8. kola Lota 7
Objavljeni su rezultati 8. kola Lota 7. Glavni dobitak ponovno nije pogođen, no stotine igrača ipak su osvojile manje novčane nagrade.

U srijedu je održano 8. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Iz bubnja su izvučeni brojevi 3, 7, 11, 23, 29, 34 i 35, dok je dodatni broj bio 31. U ovom kolu izvučen je i Joker broj 562470.

Ni ovoga puta nije bilo sretnika koji bi pogodio svih sedam brojeva, kao ni dobitnika kombinacije 6+1, pa je glavni zgoditak ponovno ostao neosvojen. Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji šest pogođenih brojeva, gdje je sedam igrača osvojilo po 1.250,74 eura.

Pregled dobitaka po kategorijama:

7 pogodaka: nema dobitnika

6+1 pogodak: 7 dobitnika, dobitak iznosi 224,49 EUR

6 pogodaka: 7 dobitnika, dobitak iznosi 1.250,74 EUR

5 pogodaka: 201 dobitnik, dobitak iznosi 33,51 EUR

4 pogotka: 2.190 dobitnika, dobitak iznosi 3,48 EUR

3+1 pogodak: 2.726 dobitnika, dobitak iznosi 2,00 EUR

0+1 pogodak: 6.116 dobitnika, dobitak iznosi 1,00 EUR

U 9. kolu Lota 7 igra se za jamčeni jackpot od čak 1.000.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

