KAKAV START

Hrvatski sretnici: Siječanj još nije gotov, a igrači Lutrije već su osvojili čak 3,3 milijuna eura

Piše Ivan Hruškovec,
Hrvatski sretnici: Siječanj još nije gotov, a igrači Lutrije već su osvojili čak 3,3 milijuna eura
Foto: Hrvatska lutrija

Večeras slijedi novo izvlačenje igre Eurojackpot, s novom prilikom za osvajanje Jackpota u iznosu od 52.000.000,00 eura,

Nova 2026. godina započela je iznimno uspješno za igrače Hrvatske Lutrije, a već tijekom siječnja diljem zemlje ostvareni su brojni vrijedni dobitci koji su obilježili početak godine.

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je ovog utorka u Zagrebu, gdje je igrač u igri Eurojackpot pogodio dobitnu kombinaciju 5+1 i osvojio 517.369,70 eura. Drugi najveći dobitak u istoj igri zabilježen je 9. siječnja, kada je igrač iz Požege pogodio kombinaciju 5+0 te osvojio 356.463,60 eura.

PROVJERITE LISTIĆE Hrvat na Eurojackpotu osvojio više od pola milijuna eura!
Hrvat na Eurojackpotu osvojio više od pola milijuna eura!

Među sretne gradove ove se godine upisao i Split. Na subotnjem izvlačenju uživo igre Loto 7, dobitnica Druge šanse zavrtjela je Sretno kolo i osvojila 100.000,00 eura. Loto 7 bio je sretan i za igrača iz Zagreba, koji je pogotkom kombinacije 6+1 osvojio 55.213,90 eura.

Posebno se istaknula igra Sve ili Ništa, u kojoj su u samo šesnaest dana izvučena čak četiri jackpota, čija ukupna vrijednost iznosi 320.000,00 eura.

Ukupni iznos svih do sada isplaćenih dobitaka u 2026. godini dosegnuo je 3,3 milijuna eura, potvrđujući snažan i sretan početak godine za igrače Hrvatske Lutrije.

Iz Hrvatske Lutrije svim dobitnicima upućuju iskrene čestitke te pozivaju igrače da i dalje odgovorno sudjeluju u igrama na sreću.

Večeras slijedi novo izvlačenje igre Eurojackpot, s novom prilikom za osvajanje Jackpota u iznosu od 52.000.000,00 eura, dok Jackpot u igri Joker iznosi 155.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

