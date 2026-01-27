Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura
Netko je u Hrvatskoj osvojio čak 400.000 eura na Eurojackpotu!
Čitanje članka: < 1 min
U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9 koji su igraču iz Hrvatske donijeli dobitak „5+1“ u iznosu od 409.452,70€.
Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura.
Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi, Velebitska 126 u Splitu.
Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30.1.2026.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
