Netko je u Hrvatskoj osvojio čak 400.000 eura na Eurojackpotu!

Foto: Hrvatska lutrija

Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura

U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9 koji su igraču iz Hrvatske donijeli dobitak „5+1“ u iznosu od 409.452,70€.

Igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, u iznosu od 12 eura.

Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi, Velebitska 126 u Splitu.

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30.1.2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

