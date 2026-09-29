Ovo su rezultati Eurojackpota

U utorak, 29. rujna 2026. godine, održano je 78. kolo popularne igre na sreću Eurojackpot pod okriljem Hrvatske Lutrije. Donosimo vam najvažnije informacije i rezultate izvlačenja.

Izvučeni brojevi za 78. kolo su: 21, 30, 36, 43, 48, a dodatni brojevi su 1 i 5.

Najveći dobitak u ovom kolu iznosi 1.140.604,80 eura za kombinaciju 5+1 pogođenih brojeva, dok glavni jackpot (5+2) nije osvojen. Također, dobitak za kombinaciju 5+0 iznosi 142.944,00 eura, a za 4+2 pogođena broja dobitak je 5.175,70 eura.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:

- 5+2: nema dobitnika

- 5+1: 2 dobitnika (nema dobitnika u Hrvatskoj)

- 5+0: 9 dobitnika (nema dobitnika u Hrvatskoj)

- 4+2: 41 dobitnik (5 u Hrvatskoj), dobitak 5.175,70 EUR

- 4+1: 752 dobitnika (52 u Hrvatskoj), dobitak 377,00 EUR

- 4+0: 2152 dobitnika (15 u Hrvatskoj), dobitak 150,00 EUR

- 3+2: 1700 dobitnika (19 u Hrvatskoj), dobitak 123,00 EUR

- 2+2: 27236 dobitnika (129 u Hrvatskoj), dobitak 20,80 EUR

- 3+1: 32580 dobitnika (368 u Hrvatskoj), dobitak 18,30 EUR

- 3+0: 73586 dobitnika (868 u Hrvatskoj), dobitak 18,00 EUR

- 1+2: 124265 dobitnika (1664 u Hrvatskoj), dobitak 11,10 EUR

- 2+1: 483718 dobitnika (6247 u Hrvatskoj), dobitak 11,10 EUR

Očekivani jackpot za 79. kolo iznosi čak 106.000.000 eura.

Joker broj za ovo kolo je: 742925.

Sretno svim igračima u sljedećem kolu Eurojackpota!