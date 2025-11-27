Ovo su Rezultati Lota 7

U srijedu, 26. studenog 2025., održano je 95. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije. U ovom kolu izvučeni su sljedeći brojevi: 3, 4, 7, 11, 12, 20, 22, a dodatni broj bio je 2. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 199239.

Niti jedan igrač nije pogodio svih sedam brojeva, kao ni kombinaciju 6+1, pa najveći dobitak u ovom kolu iznosi 2.068,10 eura, što je iznos za pogođenih šest brojeva.

Ovaj dobitak osvojila su četiri dobitnika. Za pet pogođenih brojeva iznos dobitka je 32,80 eura, a osvojilo ga je 194 igrača. Za četiri pogođena broja dobitak iznosi 7,50 eura (2.353 dobitnika), dok je za tri pogođena broja iznos 1,50 eura (23.552 dobitnika). Minimalni dobitak za kombinaciju 0+1 iznosi 1,00 euro, a osvojilo ga je 5.686 igrača.

Očekivani jackpot u 96. kolu iznosi čak 1.000.000 eura, pa svi ljubitelji Lota 7 imaju novu priliku za osvajanje velikog dobitka.