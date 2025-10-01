Provjerite izvučene brojeve: Ovo su rezultati novog Lota 7

U srijedu, 1. listopada 2025. godine, izvlačilo se 79. kolo popularne igre na sreću Loto 7. Hrvatska lutrija objavila je službene rezultate i statistike za ovo kolo.

Dobitni brojevi za 79. kolo Loto 7 su: 2, 8, 12, 14, 18 , 20 i 25, Dodatni broj: 3

Nitko nije osvojio glavni dobitak.

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 136.557 eura, dok je fond dobitaka bio 75.106,35 eura. Uplaćeno je ukupno 49.738 listića, a od toga je 9.659 listića bilo dobitno.

Sretni dobitnici mogu provjeriti svoje listiće i ostvariti pravo na isplatu dobitaka prema pravilima Hrvatske lutrije.