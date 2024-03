Ovo su Ruskinje koje su ustale protiv Putina. Analitičar za 24sata: 'Nitko nema šanse'

U Rusiji će, unatoč ratu u Ukrajini, biti predsjednički izbori, i to već ovog tjedna, od 15. do 17. ožujka, a ruski predsjednik Vladimir Putin siguran je u pobjedu. Dosad je služio četiri mandata. Za predsjednika su ga izabrali 2000. te reizabrali 2004., 2012. i 2018. godine. Pobijedi li, kako se očekuje, služit će još šest godina zahvaljujući ustavnim amandmanima kojima je produljen mandat. To bi mu bio peti.

Središnje izborno povjerenstvo registriralo je četiri predsjednička kandidata - Leonida Slutskog iz Liberalno-demokratske stranke Rusije (LDPR), Vladislava Davankova iz Novih ljudi, Nikolaja Haritonova iz Komunističke partije Ruske Federacije te aktualnog predsjednika Vladimira Putina, neovisnoga.

Udovica Navaljnog nastavlja borbu ubijenog supruga

U borbi protiv Putinova režima istaknulo se i nekoliko žena, među kojima je i udovica oporbenjaka Alekseja Navaljnog, koji je umro u ruskom zatvoru. Njegova supruga Julija tad je najavila da će nastaviti putem svojeg supruga, dakle borbu protiv Putina.

Osim nje, u borbi protiv njegova režima i rata u Ukrajini istaknula se samohrana majka troje djece i bivša novinarka Jekaterina Duncova, kao i Marija Andrejeva, sretno udana pedijatrica i mlada majka, koja je danas predvodnica malog ali snažnog prosvjednog pokreta supruga ruskih vojnika. Aleksandra Skočilenko osuđena je na sedmogodišnju zatvorsku kaznu jer je cjenike u supermarketima zamijenila antiratnim porukama.

Međutim, unatoč oporbenjacima i ženama koje su ustale protiv vlasti u Rusiji, malo je vjerojatno da će se ondje išta promijeniti. Da se ovi izbori provode tek pro forma, smatra geopolitički analitičar Denis Avdagić.

- Jasno je da će Putin dobiti izbore jer onaj stisak koji njegova vlast ima nad društvom neupitan je. I nakon Putina došao bi eventualno netko iz njegova kruga ljudi i nastavio bi istu politiku. Ove žene nemaju nikakvu šansu. Oni koji prate vanjsku politiku znaju da za te žene znaju više na zapadu nego u Rusiji, gdje su gotovo nepoznate - rekao je Avdagić u razgovoru za 24sata.

Navodi kako su u Rusiji, da bi vodili rat u Ukrajini, morali uvesti rigorozne zakonske propise kojima su ukinuli slobodu govora u kontekstu rata.

- Tamo ne smijete govoriti protiv oružanih snaga Rusije, građanima su zabranili suprotno mišljenje od onoga koje ima Kremlj, a u zatvoru su završile tisuće ljudi samo zato što su bili protiv rata - zaključuje.

Ruskinje u borbi protiv Putina i njegova režima

Putin u lovu na peti mandat

