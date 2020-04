Ovo su sve trgovine koje mogu raditi u trgovačkim centrima

*Raspored javnog prijevoza u većim gradovima, radna vremena trgovina i ostale informacije možete pročitati u našem VELIKOM VODIČU

ZAGREB

Robna kuća IKEA

Ponedjeljak- subota: od 11:00 do 19.00 sati

IKEA Restoran, Cafe i Bistro ostaju privremeno zatvoreni, kao i dječja igraonica



City Center one East

Bio&Bio – 9-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

dm – 8-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Exclusive change (-1 etaža) – 8-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati mjenjačnica će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Farmacia ljekarna – ponedjeljak-petak od 9 do 17 sati, subota od 9 do 12 sati

iNovine – ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati, subota od 8 do 13 sati

Interspar – 7:30-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – 8-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Polleo Sport – od 9:00 - 14:00 sati / 15 - 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Raiffeisen banka (ponedjeljak-petak) – od 10 do 17 sati

Samoposlužna autopraonica “Peri, a ne deri!” – od 0 do 24 sata

Trafika – 7:30-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Zoo City – 28.4. 9-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

City Center one West

ASK obrt – od 9 do 17 sati

Baby Center – 29.04. do 9 do 19 sati

Batat – od 8 do 17 sati

bio&bio – 9-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

dm – 8-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Exclusive Change – od 8 do 17 sati

Interspar – 07:30-14:00 / 15:00-21:00 (od 14:00 do 15:00 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Mandis Pharm – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 8 do 17 sati

Muller – 8-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi

Tobacco – od 8 do 17 sati

Trafika – 07:30-14:00 / 15:00-21:00 (od 14:00 do 15:00 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Zoo City – 9-14 sati / 15-21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije



Arena centar

INTERSPAR – PON-SUB 7:30-21:00, PAUZA od 14:00-15:00

bio&bio – 9-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

dm – 8-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

Exclusive Change – pon - pet 10- 21h; sub 9:00 - 21:00/ PAUZA od 14:00-15:00

Farmacia – pon - pet 10 - 21h, sub 09 - 21h / PAUZA 14 - 15 h

Fina – 10 - 17h ponedjeljak - petak

Gligora – pon - pet 10 - 21h, sub 09 - 21h / PAUZA 14 - 15 h

Javni Bilježnik Maja Peris – 8:30 do 19:00h ponedjeljak- petak (pauza za dezinfekciju od 13:30 -14:00h)/ Od 09.05. subota- 8:30-13:00h

Müller – 08-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

PBZ – 10- 17h ponedjeljak - petak

Polleo Sport – pon - pet 10 - 21h, sub 09 - 21h / PAUZA 14 - 15 h

Zoo City – pon - pet 10 - 21h, sub 09 - 21h / PAUZA 14 - 15 h



Importanne Galleria

Trgovine u GBC ne rade, osim dm hrvatska, Pet Home Shop, Biljna apoteka Bio-oaza zdravlja, Kiosk/tobacco (sjeverni ulaz Vlaška i južni ulaz Iblerov trg) i Plac pod konjem

King Cross

Avenue Mall

Westgate

Supernova

Point Shopping centar

Određene trgovine rade do 21 h

Popis trgovina: Super Konzum, Hrvatska pošta, Tisak media, Exclusive change, dm, Farmacia, Tvornica zdrave hrane, Dubravica, Clean Express, Zeleni plac



Emmezeta

Ponedjeljak - subota: od 10:00 do 20:00 sati

Radno vrijeme odnosi se na sve Emezzeta centre u Republici Hrvatskoj



Pevex

Ponedjeljak - subota: od 7:00 do 21:00 sati

Pauza zbog dezinfekcije prodajnog centra od 13:30 do 14:30 h

radno vrijeme odnosi se na sve Pevex centre u Republici Hrvatskoj

Uprava 1. hrvatskog trgovačkog lanca Pevex donijela je odluku da prodajni centri neće raditi na Međunarodni praznik rada, a 30. travnja Pevex centri raditi će skraćeno do 14 sati.

- Naši djelatnici su naša najveća snaga koja nas pokreće u dobrim, ali i u teškim situacijama poput ove koja nas je zatekla u posljednjih 50 dana. Trudimo se izraziti našu zahvalnost i djelima i zato smo odlučili našim djelatnicima pružiti slobodno poslijepodne da se sa svojim obiteljima pripreme za proslavu Međunarodnog praznika rada - rekao je Jurica Lovrinčević, predsjednik Uprave tvrtke Pevex.



Bauhaus

Ponedjeljak - subota: od 8:00 do 20:00 sati

Pauza zbog dezinfekcije prodajnog centra od 14:00 do 15:00 h

Radno vrijeme odnosi se na sve Bauhaus centre u Republici Hrvatskoj



SPLIT

City Center one Split

Babić pekara – od 7:30 do 14 sati; od 15:00 do 21:00 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Baby Center – 29. 04. od 9 do 19 sati

bio&bio – od 9 do 14 sati; 15 – 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Bobis – od 8 do 16 sati (pon-sub)

dm – od 8 do 14 sati; od 15:00 do 21:00 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Exclusive Change mjenjačnica – od 8 do 14 sati; od 15 do 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Farmacia – od 9 do 17 sati (pon-pet); od 9 do 12 sati (sub)

Gastro ribarnica Brač – od 8 do 15 sati

Hrvatska pošta – od 8 do 17 sati (pon-pet); (pauza: 14-15)

iNovine – od 9 do 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Interspar – od 7:30 do 14 sati; od 15:00 do 21:00 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Interspar trafika – od 7:30 do 14 sati; od 15:00 do 21:00 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – od 8 do 14 sati; od 15 do 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Ljekarna SDŽ – od 8 do 17 sati

OPG Križan – od 9 do 15 sati

Polleo Sport – od 9 do 14 sati; od 15 do 21 sat (od 14 do 15 sati biti će zatvorena radi dezinfekcije)

Pršutana Ružić – od 9 do 15 sati

Purex – od 8 do 14 sati; od 15 do 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)

Samoposlužna autopraonica Peri, a ne deri! – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 14 sati; 15 do 21 sat (od 14 do 15 sati trgovina će biti zatvorena radi dezinfekcije)



Joker mall

Mall of Split

RIJEKA

Tower centar Rijeka

Interspar od 07:30 do 21 h, izuzev od 14 do 15 h kada je poslovnica zatvorena radi dezinfekcije

Farmacia: od 8 do 20 h izuzev od 14 do 15 h kada je poslovnica zatvorena radi dezinfekcije

Exclusive Change od 9 do 19 h

Polleo Sport od 9 do 17 h

Babc Center od 9 do 19 g (od 29.4.)

dm od 8 do 21 h, izuzev od 14 do 15 h izuzev od 14 do 15 h kada je poslovnica zatvorena radi dezinfekcije

iNovine od 8 do 21 h, izuzev od 14 do 15 h izuzev od 14 do 15 h kada je poslovnica zatvorena radi dezinfekcije

Vet Pet od 10 do 17 h

Mueller od utorka 28.04. od 8 do 21 h, izuzev od 14 do 15 h kada je poslovnica zatvorena radi dezinfekcije



Zapadni trgovački centar (ZTC)

Napomena: Pauza u centru od 14 do 15 h

Exclusive Change od 08:00 do 17:00h

Plodine: od 07:00 do 22:00 h

Muller: 28.04.2020. od 08:00-21:00 h

dm: od 08:00 do 21:00 h

Mjenjačnica: od 08:00 do 17:00 h

Farmacia: od ponedjeljka do petka od 08:00-20:00, subotom od 09:00 do 20:00 h



Marti Retail park

Spar: 7:30 – 21 h (pauza od 14 do 15 h)

dm : 08 – 21 h (pauza od 14 do 1 5h)

Pet centar : 09 -21 h (pauza od 14 do 15 h)

Bio Farmacia : 08-17 h (radni dan) 09-12 h (subota)

Fina : 10-17 h (radni dan).

Tedi, CCC, Sport Vision : 09-19 h

PULA

Max City

Plodine: od 7.00 do 22.00 (pauza od 14.00 do 15.00 h)

dm: od 9.00 do 21.00 (pauza od 14.00 do 15.00 h)

Bipa: od 9.00 do 19.00 h

Farmacia: ponedjeljak-petak 9.00-17.00, subota 9.00-12.00 h

Pet Home: od 9.00 do 17.00 h

Polleo Sport: od 9.00 do 17.00 h

Exclusive Change: od 8.00 do 17.00 h

Daily press: od 8.00 do 21.00 h (pauza od 14.00 do 15.00)

Garaža Max City centra otvorena je od 5.00 do 23.00 h



Pula City Mall

OSIJEK

Mall Osijek

Trgovine otvorene za shopping u Mall Osijek pogledajte ovdje.



Portanova

Konzum: pon - sub od 7 do 13:30 te od 14:30 do 21 h

dm: pon - sub od 8 do 14 h te od 15 do 21 h

Muller: pon-sub od 8 do 13:30 te od 14:30 do 21 h

Polleo sport: pon-sub od 9 do 17 h

Ljekarna Mandis-pharm: pon - sub od 8 do 13:30 h te od 14:30 do 21:00 h

Pet home: pon - sub od 10 do 17 h

Exclusive Change: pon-sub od 8 do 17 h



VARAŽDIN

Supernova Varaždin

Trgovine otvorene za shopping u Supernova Varaždin pogledajte ovdje.



Lumini



Utorak, 28. travnja

Konzum: 07:00 – 13:30 h te 14:30 – 21:00 h

dm: 08:00 - 13:30 te 14:30 - 21:00 h

Bipa: 08:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Tvornica zdrave prehrane: 08:00 – 13:30 h te 14:30 – 21:00 h

Zoo City: 09:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Müller: 08:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Farmacia: pon-pet od 08:00 do 17:00 h, sub od 9:00 do 12:00 h



Od srijede, 29. travnja

Konzum: 07:00 – 13:30 h te 14:30 – 21:00 h

dm: 08:00 - 13:30 te 14:30 - 21:00 h

Bipa: 08:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Tvornica zdrave prehrane: 08:00 – 13:30 h te 14:30 – 21:00 h

Zoo City: 09:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Müller: 08:00 – 13:30 h te 14:30 - 21:00 h

Farmacia: pon-pet od 08:00 do 17:00 h, sub od 9:00 do 12:00 h

Baby Center 09:00 - 19:00



ZADAR

Supernova Zadar

Spar: ponedjeljak - subota 7:30 - 14:00 h te 15:00 - 21:00 h

Farmacia: ponedjeljak - petak 9:00 - 17:00 h; subota 9:00 - 12:00 h

dm : ponedjeljak - subota 9:00 - 14:00 h te 15:00 - 21:00 h

Müller: ponedjeljak - subota 8:00 - 14:00 h / 15:00 - 21:00 h

ZOO City: ponedjeljak - subota 9:00 - 14:00 h / 15:00 - 21:00 h

Exclusive change: ponedjeljak - subota 8:00 - 17:00 h

OTP banka: ponedjeljak - petak 8:30 - 15:00 h



City Galleria

DUBROVNIK

Minčeta

Cinestar i Cineplexx kino dvorane zatvorene su do daljnjega.



Nedjeljom su svi centri zatvoreni.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na bezinskim postajama.

Javni prijevoz: ZET pustio u promet 111 autobusnih linija

Od ponedjeljka, kad je opet uveden gradski i prigradski promet, ZET je u promet pustio 111 autobusnih linija prema prilagođenome voznom redu. Tako će umjesto tramvaja u prometu i dalje biti autobusne linije koje prometuju trasama noćnih tramvajskih linija (31 Črnomerec – Savski most, 32 Prečko – Borongaj, 33 Gračansko Dolje – Savišće i 34 Ljubljanica – Dubec). Tramvajske linije bit će postupno uspostavljane, ovisno o sigurnosnim procjenama i stanju na trasama kojima prolaze, izvijestio je u petak ZET.

Radi poštovanja epidemioloških mjera, preporučuje se nositi zaštitne maske, dezinfekcija ruku i držanje socijalne distance. ZET će, ističe, kao i do sada, dezinficirati vozila tri puta na dan te ih provjetravati kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze koronavirusom. Prijevoz se od ponedjeljka naplaćuje na svim autobusnim linijama, a karte će se moći kupovati na uobičajenim prodajnim mjestima te od vozača. U skladu s time, za putovanje linijama ZET-a nisu potrebne propusnice Stožera civilne zaštite, nago valjane vozne karte, podsjeća ZET.

Još jedanput ZET poziva putnike da se pridržavaju uputa epidemiologa kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Novi režim vožnje bit će u primjeni do daljnjeg i ovisit će o razvoju epidemiološke situacije te daljnjim naputcima mjerodavnih tijela. Popis autobusnih linija koje će biti u prometu od ponedjeljka te rasporedi vožnje dostupni su OVDJE.