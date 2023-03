Ovo sve imaju saborski uhljebi koji roditelje njegovatelje šalju na burzu nakon smrti djeteta

Roditelji njegovatelji i dalje su na čekanju. Saborska većina, očekivano, odbila je oporbeni prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi kojim je Anka Mrak Taritaš predložila da se roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta produži naknada za još šest mjeseci, a ne da moraju odmah na burzu rada.

Kako bi se 'oprali' vladajući su izglasali zaključak kojim Sabor zadužuje Vladu da do ljetne stanke, dakle 15. srpnja, u saborsku proceduru uputi svoj prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi s posebnim naglaskom na poboljšanje statusa i prava roditelja njegovatelja uključujući i produljenje njihovog statusa nakon smrti djeteta.

Godinama roditelji-njegovatelji žive samo od obećanja, a posljednje je ono resornog ministra Marina Piletića da će taj problem te da bi naknadu primali od 1.siječnja 2024. godine. Još u listopadu 2010. godine isto je najavila i njegova prethodnica Nada Murganić.

- Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike pomagat će roditeljima njegovateljima šest mjeseci nakon smrti djeteta, a kreće i u izradu novog Zakona o socijalnoj skrbi - poručeno je prije gotovo šest godina. Bio je to dogovor nakon sastanka tadašnje ministrice Nade Murganić s predstavnicima udruga Anđeli i Sjena. Ministrica je najavila hitnu izradu novog Zakona kojim će se promijeniti status njegovatelja koji sada nakon gubitka djeteta nemaju nikakvo pravo na naknadu. Kao što dobro pretpostavljate, ta hitna izrada novog zakona svijetlo dana do danas nije ugledala niti su roditelji-njegovatelji ostvarili pravo.

A o njihovim pravima odlučuju oni čija se prava jako dobro štite u ovoj državi. Riječ je naravno o državnim dužnosnicima. Oni koji izgube mandat na kojem su proveli najmanje godinu dana, za razliku od roditelja njegovatelja, imaju pravo šest mjeseci primati punu, a idućih šest mjeseci polovicu dužnosničke plaće. Oni dužnosnici kojima je mandat trajao manje od godinu dana, ali više od tri mjeseca imaju pravo za tri mjeseca naknade pune dužnosničke plaće, a iduća tri mjeseca na polovicu iste.

Državni dužnosnici, u koje među ostalima ubrajamo ministre, državne tajnike, saborske zastupnike imaju povlastice i dok im traje mandat. Tako primjerice zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500 kuna mjesečno 199,08 eura i primaju je svi zastupnici.

Tu je i naknada za odvojeni život od 1000 kuna ili 132,72 eura mjesečno. Na nju imaju pravo oni zastupnici koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba. Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se tijekom ustavne stanke u radu Sabora od 15. srpnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Spomenuti zastupnici kojima je prebivalište udaljeno više od 50 km od radnog mjesta na Markovom trgu imaju pravo koristiti smještaj u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500 kuna odnosno 331,80 eura na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500 kuna 66,36 eura mjesečno.

Moguće razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami.

Imaju pravo na naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa. Za dolazak na plenarna zasjedanja Sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza od autobusa, vlaka, zrakoplova, trajekta, a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja te dnevnica.

Nedavno je resorni ministar Piletić, gostujući u emisiji 'Točka na tjedan' na N1 obećao da će od 1. siječnja iduće godine roditelj-njegovatelj imati naknadu još neko vrijeme nakon smrti djeteta.

- Ne želimo nikog u tuzi slati na burzu. To pitanje ćemo regulirati na najdostojanstveniji mogući način na koji možemo kao država, kao zakonodavac. - poručio je nedavno.

Ne bude li 1. siječnja produžena naknada za roditelje njegovatelje, na pitanje hoće li se odreći prava na 6+6 na kraju mandata Piletić je obećao da hoće.

