Ovo više nije normalno: Negdje će biti čak 20 °C, i to u hladu!

I u utorak će biti promjenljive naoblake, no uglavnom će se zadržati suho, kao i tijekom sunčanije srijede i četvrtka, ali ne i početkom novoga mjeseca, kada će biti oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, u gorju vjerojatno i snijeg. I dok on i nije siguran, iznadprosječno visoka temperatura zraka jest, osobito do četvrtka, kada ćemo imati svojevrsno proljeće na kraju veljače, ponegdje čak i uz oko 20 °C. U hladu! Pritom će još u utorak i srijedu na Jadranu biti umjerene i jake bure i tramontane, gdjegod i s olujnim udarima, zatim većinom slabijeg juga i jugozapadnjaka, pa opet bure... Tim riječima meteorolog Zoran Vakula prognozirao je nadolazeće dane.

Utorak - toplije, ponegdje malo kiše...

Detaljniju prognozu, pak, za HRT dao je meteorolog Tomislav Kozarić:

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti uglavnom suho uz promjenljivu naoblaku. A najveća razlika bit će u dnevnoj temperaturi zraka koja će porasti i do 13 °C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak.

U središnjoj Hrvatskoj također promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Vjetar slab, a prema kraju dana ponegdje umjeren sjeverni. Najniža temperatura od -2 do 0 °C, a najviša od 12 do 15 °C, moguće i malo viša.

Podjednako i vrijeme i najviša temperatura bit će i u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu, gdje će puhati slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. More malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura u gorju oko 0 °C, na moru od 4 do 9 °C.

U Dalmaciji promjenljiva naoblaka iz koje uglavnom u sjevernom dijelu kratkotrajno može biti i slabe kiše. Puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, a more biti umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Poslijepodnevna temperatura između 13 i 17 °C.

Na jugu Hrvatske barem djelomice sunčano, također uz umjerenu i jaku buru i sjeverozapadnjak te većinom umjereno valovito more. Najniža jutarnja temperatura oko 0 °C u zaobalju, na obali do 7 °C, a najviša dnevna oko 15 °C.

Sredinom tjedna većinom sunčano i još toplije

Uz mnogo sunca proljetna toplina na kopnu se nastavlja i zadnja dva dana veljače, a u petak i subotu promjenljivo oblačno i mjestimice kiša te niža dnevna temperatura. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar će oslabjeti, pa u četvrtak ujutro može biti magle, a zatim će prolazno zapuhati jugozapadnjak.

I na Jadranu u srijedu i četvrtak mnogo sunca, a do srijede još i bura, ponegdje i jaka s olujnim udarima. U četvrtak će okrenuti na jugo, a u petak će kiše najprije biti na sjevernom Jadranu. No već je u drugom dijelu subote izgledno razvedravanje. Temperatura se neće zamjetno mijenjati, te će i dalje biti razmjerno toplo.

