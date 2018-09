Na rješenju su naveli njen OIB: 'Žao nam je, radi se o pogrešci'

Izuzetno nam je žao zbog situacije da je Rješenje o ovrsi javni bilježnik, umjesto našem korisniku usluga, uputio na pogrešnu adresu, kažu u tvrtki EKO-FLOOR PLUS koja je greškom pokušala ovršiti djevojčicu (7) iz Vinkovaca.

Preko odvjetničkog ureda Hanžeković i partneri poslali su joj ovrhu, namijenjenu ženi istog imena i prezimena iz Jastrebarskog. Na rješenju o ovrsi navedeni OIB bio je djevojčičin. Nakon što se njen otac žalio, ovrha je povučena.

- O pogrešci nas je obavijestio predstavnik obitelji kojem smo se ispričali tijekom telefonskog poziva i spoznaje o pogrešci te se obitelji još jednom ispričavamo na neugodnosti. Odmah po saznanju, kontaktirali smo odvjetnika i javnog bilježnika, koji je trenutačno donio Rješenje o obustavi ovršnog postupka, o čemu je direktno obavijestio i obitelj. Niti jednom od sudionika uključenih u proces prisilne naplate nikako i nikada nije bila namjera pokrenuti postupak ovrhe protiv pogrešne osobe - naglašavaju u EKO-FLOOR PLUS.

Odvjetnik Krešimir Škarica smatra da odvjetnički ured preko kojeg se išlo u postupak prisilne naplate, odnosno ovrhe, treba objasniti na koji su način došli do OIB-a djevojčice.

- To su osobni podaci koji su zaštićeni - kaže Škarica, dodajući kako odvjetnici takve podatke mogu dobiti isključivo od stranke ili na zahtjev službenim putem, no u tom slučaju, postupak traje nešto dulje. Iz potrošačkih udruga kažu da su takve situacije česte, no da se građani mogu obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

- Prema Ovršnom zakonu, stvar oko OIB-a je nešto što navodi ovrhovoditelj, u ovom slučaju EKO-FLOOR PLUS. Kako su oni došli do tog OIB-a, ne znam, moguće preko MUP-a ili nekim drugim kanalima. Pretpostavljam da ovrhovoditelj nije znao da krši zakon. Takve se stvari često događaju, ali ljudi se mogu obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja je dosad znala sankcionirati takve priče - kažu u potrošačkim udrugama.

Komentar o ovom slučaju pokušali smo dobiti i u odvjetničkom uredu Hanžeković i partneri, no odgovor još nismo dobili.

