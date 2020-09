Ovršuju ih, a HAVC kaže: Nama su Vrdoljaci baš sve podmirili

<p>Tvrtka Kiklop film, koja je radila “Generala”, dostavila je HAVC-u dokumentaciju kojim je dokazala da su njihova 4,2 milijuna kuna za film namjenski utrošili. Potvrdio nam je to ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra <strong>Chris Marcich</strong>.</p><p>- Podmirili su dugove za koje im je HAVC isplatio novac, no mi smo manji dio budžeta. Ne znam kako je s ostalim financijašima - kazao je Marcich.</p><p>Dodao je da je kompletiranje financijskog izvješća potrajalo, no da oni vrlo ozbiljno shvaćaju obvezu provjeravanja na što odlazi njihov novac. Iako je uspješno opravdao novac od HAVC-a, među financijašima filma ili serije redatelja Antuna Vrdoljaka su i HRT s 9,6 milijuna kuna, Grad Zagreb s oko 1,8 milijuna kuna i mnogi drugi.</p><p>Kiklop film, čiji je direktor <strong>Andrija Vrdoljak</strong>, sin <strong>Antuna Vrdoljaka</strong>, imao je poslovnih problema, a neki sudionici projekta požalili su se da im nisu bili isplaćivani honorari. Kako doznajemo, dio glumaca nije plaćen, ali čekaju rješenja o ovrsi.</p><p>Ovaj tjedan <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-otkriva-vrdoljak-mora-hep-u-vratiti-670-000-kn-za-generala-nisu-zadovoljni-kako-ih-je-reklamirao/" target="_blank">Telegram</a> je pisao o nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu prema kojoj tvrtka AMV produkcija, u vlasništvu <strong>Marka Vrdoljaka</strong>, drugog sina Antuna Vrdoljaka, mora HEP-u vratiti 625.000 kuna, s koliko je ta državna kompanija sponzorirala film “General”.</p><p>HEP je trebao biti spomenut u 80 najava kao tvrtka koja je omogućila gledanje serije, a trebali su dobiti i 10 ulaznica za premijeru filma. No sponzorski ugovor nije realiziran u roku, pa je HEP tužio Vrdoljakovu producentsku kuću tražeći povrat novca. Sud smatra da su u trenutku potpisivanja ugovora i uzimanja novca mogli znati s kakvim će se problemima susretati tijekom snimanja.</p>