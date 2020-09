Vrdoljak HEP-u mora vratiti 625.000 kn za Generala: Nisu zadovoljni kako ih je reklamirao

<p>Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj tvrtka <strong>AMV produkcija</strong> u vlasništvu sina <strong>Antuna Vrdoljaka </strong>mora HEP-u vratiti<strong> 625 tisuća kuna</strong> s koliko je ta državna kompanija sponzorirala film “General”, saznaje<a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-otkriva-vrdoljak-mora-hep-u-vratiti-670-000-kn-za-generala-nisu-zadovoljni-kako-ih-je-reklamirao/"> Telegram.</a></p><p>Epilog je to natezanja HEP-a s producentima “Generala” koji nisu ispoštivali ugovor o sponzorstvu. Vrdoljak, odnosno tvrtka AMV producija što ju vodi njegov sin Marko, trebala je reklamirati HEP na promotivnim materijalima filma i serije o generalu <strong>Anti Gotovini. </strong></p><p>Sasvim precizno, HEP je trebao biti spomenut u 80 najava kao tvrtka koja je omogućila gledanje serije, a trebali su dobiti i 10 ulaznica za premijeru filma. No, sponzorski ugovor nije realiziran u roku, pa je HEP tužio Vrdoljakovu producentsku kuću tražeći povrat novca.</p><p>Dakle, osim što nije baš najbolje prošao kod publike, “General” se sada tako suočava i s ozbiljnim financijskim problemom.</p><h2>Kada je Vrdoljak dobio novac?</h2><p>Novac je, prema tom ugovoru, HEP Vrdoljaku uplatio u dvije rate – u listopadu 2017. godine.</p><p>Radilo se o iznosu od pola milijuna kuna s PDV-om. Bilo je dogovoreno da će producenti o realizaciji ugovora obavijestiti HEP, a izvještaj je trebao biti podnesen do 31. prosinca 2018., zajedno s dokazima da je sve ugovoreno i realizirano.</p><p>No, umjesto izvještaja, Vrdoljak HEP-u 3. siječnja 2019. šalje molbu za prolongiranjem roka.</p><p>HEP mu to par dana kasnije odobrava. Novi rok je 1. veljače 2019., a nakon toga, najavljuju iz HEP-a, tražit će povrat sponzorstva. Kako Vrdoljak na kraju nije ispoštovao ni taj novi rok, HEP je doista sudskim putem tražio povrat 625 tisuća kuna.</p><h2>Snimanje Genrala se odužilo</h2><p>Iz tvrtke AMV produkcija objašnjavali su na sudu kako je snimanje “Generala” bio iznimno velik i zahtjevan projekt, od velike važnosti za Republiku Hrvatsku.</p><p>- Naišli smo na veliki broj poteškoća, pa nismo uspjeli ispuniti sve obveze iz ugovora - rekli su.</p><p>Nudili su HEP-u nove termine promocije, uvjeravajući kako ispunjavanje uvjeta za sponzorstvo nije dovedeno u pitanje.</p><p>Tvrdili su kako ni film ni serija u onom času nisu bili dovršeni, te da se projekcija očekivala tek 13. srpnja prošle godine, na otvaranju Pula film festivala.Obećavali su čak da će za isti iznos realizirati i više promocije za HEP nego što je dogovoreno. HEP je ostao ustrajan u tvrdnjama da ugovor nisu ispoštivali, te im je on raskinut i moraju vratiti novac.</p><h2>Sud: Ugovor nije ispoštovan</h2><p>U prosincu prošle godine serija “General” počela se prikazivati, a iz najavne i odjavne špice bilo je vidljivo da ju je HEP sponzorirao.</p><p>Među financijerima su, kako je tada objavio portal Net.hr bili i HRT s 9,6 milijuna kuna, HAVC s 4,2 milijuna kuna, Grad Zagreb s oko 1,8 milijuna kuna itd.</p><p>Međutim, predstavnici HEP-a na sudskom ročištu u lipnju ove godine ponovili su kako im producenti filma nisu dostavili baš nikakve dokaze da su išta od ranije ugovorenog ispunili.</p><p>Trgovački sud u Zagrebu u konačnici je zaključio kako AMV produkacija mora vratiti novac HEP-u, jer doista nisu poštivali ugovor o sponzorstvu.</p><p>Sud smatra da su, u trenutku kada su ga potpisivali i uzimali novac, mogli znati s kakvim će se problemima susretati tijekom snimanja i koliko će im vremena trebati za realizaciju filma i serije, te njihovo prikazivanje.</p>