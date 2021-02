Zagrebački potresi sravnili su sve planove o pokretanju proizvodnje u staroj tvornici Imunološkog zavoda. No lani u kolovozu ministar Vili Beroš sazvao je sastanak koji je bio okidač za izradu plana dočekane nove tvornice, koja bi Imunološki trebala vratiti u život.

Kako doznajemo, u roku od dva tjedan na Vladi bi se trebale naći tri točke koje će omogućiti da se krene u gradnju tvornice vrijedne 350 milijuna kuna. Gradili bi je u Brezju, a za te potrebe zaposlilo bi se i 200 novih stručnjaka. S obzirom na to da bi gradnja tvornice trajala maksimalno tri godine, bilo bi dovoljno vremena da se mlade snage već sad počnu pripremati za budući posao. U Imunološkom još rade stručnjaci koji radili u doba dok je ondje cvala proizvodnja.

Imaju iskustva i znanja da ga prenesu na buduće generacije. Imunološki zavod do sada je pripremio svu potrebnu dokumentaciju operativnog plana, revizijskih i financijskih izvještaja, procjene vrijednosti dionica kao i procjene nezavisnih pravnih i zdravstvenih stručnjaka koje su u tijeku. Put do svih dozvola jest težak jer prvotno treba riješiti pravne odnose, koji se nisu riješili još od 1996. godine.

No iza čelnih ljudi u Imunološkom višemjesečni je posao u kojem su raspetljali sve pravne zavrzlame te pripremili svu papirologiju i planove koje Vlada treba amenovati. Za sada su na lokaciji, nadamo se, buduće tvornice livada s konjima koji služe za proizvodnju zmijskog protuotrova, zmijarnik i ovčarnik.

To zemljište u vlasništvu je društva, a pod hipotekom je države u iznosu od 50 milijuna kuna. I to će se riješiti bez poteškoća ako ima volje, a doznajemo a su sva nadležna ministarstva dala pozitivno mišljenje, što znači da ne bi trebalo biti prepreka za buduću proizvodnju cjepiva u Hrvatskoj.

Švicarci su još 2006. napravili idejni projekt takoreći do štekera. S obzirom na to da je to gotov materijal, a da se s gradnjom tvornice želi što prije krenuti, radit će se na temelju tog plana uz možebitne male preinake. Točnije, neće se sve graditi odjednom.

Tvornica je zamišljena da bude na kat. Prizemni dio previđen je za cjepiva protiv dječjih bolesti, poput rubeole, za što Imunološki ima matične sojeve. A gornji dio bio bi za cjepiva protiv gripe, odnosno korone. Indijci već žele potpisivati ugovore, a javljaju se i drugi partneri iz svijeta. Ako sve prođe po planu, tvornicu bi isplatili u roku od jedne do tri godine.