Vozač koji se BMW-om zabio u Škodu na slobodi čeka nalaze

Vozač (35) BMW-a koji se u četvrtak na naplatnim kućicama Sveta Helena punom brzinom zabio u vozila ispred sebe, pri čemu je teško ozlijeđena tročlana obitelj, nalazi se na slobodi.

On se više ne nalazi u policijskim prostorijama, ali kriminalističko istraživanje vezano za prometnu nesreću i dalje traje kako bi se protiv vozača, čija je vožnja uznemirila javnost, podnijela adekvatna kaznena prijava. Prema neslužbenim informacijama, čekaju se rezultati krvi i urina koji su mu izuzeti u bolnici odmah nakon nesreće kako bi se utvrdilo je li u tijelu imao nedozvoljenih supstanci.

Podsjetimo, alkotest je nakon nesreće pokazivao 0,0. Također, čekaju se izvješća teleoperatera o eventualnom telefoniraju vozača u vrijeme prije nesreće kao i izvješće o vozačevu zdravstvenom stanju. Čeka se i konačno podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u kojoj će, između ostaloga, biti naznačeno je li osim nepropisne brzine kretanja bilo još drugih okolnosti.

Neslužbeno su nam objasnili zašto 35-godišnjak nije u pritvoru. Da se radilo o nesreći sa smrtnim ishodom bio bi pritvoren, no kada je u pitanju nesreća u kojoj nema mrtvih, vozač na slobodi čeka nalaz krvi i urina. To može potrajati i do tri tjedna koliko traje analiza na opojna sredstva.

Čak i ako nalaz na drogu bude pozitivan to još uvijek nije razlog za zadržavanje jer nužno ne znači da će vozač pobjeći, utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo. Istražni zatvor predlaže državno odvjetništvo nakon što zaprimi sva izvješća koja trebaju.

Podsjetimo, vozač (35) BMW-a punom brzinom zabio se u Škodu, čiji je vozač (38) usporavao ispred naplatnih kućica zbog Audija koji je bio zaustavljen. Nakon što se vozač BMW-a zabio u njih, Škoda je odletjela u betonski zid, a zatim i u dvije naplatne kućice prije nego što je udarila u stražnji dio Audija, kojim je upravljao 32-godišnjak.