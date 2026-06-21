Ozlijeđena dvojica mladih Slovenaca, kažu da su u Poreču napali nepoznati muškarci

Policija i dalje utvrđuje okolnosti napada nekoliko nepoznatih počinitelja na dvojicu slovenskih državljana koje se dogodilo u Poreču u noći s petka na subotu, potvrdila je u nedjelju istarska policija.

Napad se dogodio u subotu ujutro oko tri sata na Narodnom trgu u Poreču, a prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je u ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani u događaju su zadobili tjelesne ozljede.

U međuvremenu, kako se doznaje, policija je već utvrdila identitet nekoliko osoba koje se dovode u vezu s tim događajem te nastavljati tragati za preostalim sudionicima napada.

"Sve okolnosti događaja i dalje se utvrđuju", navela je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.