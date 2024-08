Ozlijeđena Zagrepčanka i dalje leži u stanu, iz bolnice kažu: 'Sve smo napravili po pravilima'

Zagrepčanka (82) koju su udarila i teško ozlijedila pokretna vrata trgovine u središtu Zagreba, i dalje leži u svome stanu, nepokretna i u sve gorem stanju. Njezine susjede koje i same imaju brojne zdravstvene probleme, dežuraju naizmjence uz gospođu koja ima slomljen L3 kralježak i ozlijeđenu zdjelicu, te ne može sama sjesti, niti otići na toalet. Unatoč težini ozljeda, iz Klinike za Traumatologiju, gdje je dovezena na hitni prijam u subotu, otpustili su je kući za samo tri dana.

Iz KBC Sestara Milosrdnica, pod čijom nadležnošću je Trauma, odgovorili su nam kako je takva bila procjena stručnog konzilija.

- Nakon kliničke, RTG i CT obrade pacijentica je hospitalizirana na Zavodu za ozljede i bolesti kralješnice na opservaciju radi prijeloma L3 kralješka. Tijekom boravka kod pacijentice konzilijem je odlučeno da se liječenje nastavlja konzervativnim tretmanom te je pacijentici postavljena imobilizacija, vertikalizirana je uz nadzor fizioterapeuta. Dana 30. srprnja 2024. otpuštena je na kućnu njegu uz dane upute. Pacijentica je otpremljena kući sanitetskim prijevozom po izdanom nalogu Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Liječenje i boravak pacijentice proveden je u skladu s pravilima struke - navodi se u odgovoru koji je potpisao ravnatelj KBC-a prof. dr. sc. Davor Vagić.

Njezina susjeda koja već danima pokušava organizirati stručniju i bolju pomoć za gospođu, Silvija Šesto, ističe kako je ženi sve gore. U četvrtak su zvali Hitnu pomoć, ćija je liječnica prepisala jače lijekove za bolove jer joj propisana terapija ne pomaže. Predložili su i da gospođu ponovo odvezu u Traumu kako bi je još jednom pregledali i snimili, no ona to odbija zbog, kako kaže, neugodnosti koje je već doživjela.

- Očajni smo, nije jela niti otišla na zahod od subote. Danas (u petak) sam od njezine liječnice zatražila da joj se pošalje pomoć u kući, na što ima pravo, no to se neće moći rješavati prije utorka, zbog praznika. I još su me jedva htjeli primiti - očajna je Šesto koja već danima nije odspavala više od tri sata, a i sama ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) naveli su nam kako u ovakvim slučajevima "nadležni područni ured provodi sve potrebne i moguće mjere kako bi se osiguralo zbrinjavanje stare i nemoćne osobe". Podsjetimo, Šesto je ovaj tjedan predala nadležnom centru zahtjev za hitni smještaj gospođe u dom za starije, no odgovoreno joj je kako je upitno kad će slučaj biti riješen.

Kako ističe HZSR, dugotrajni smještaj priznaje se osobi kojoj je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje životnih potreba; funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Slično je i s uslugom pomoći u kući, obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Ta pomoć se odobrava ako osoba nema članova obitelji koji bi pomogli, te nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

No ni tu uslugu ova žena trenutno ne može dobiti. Silvija Šesto počela je tražiti mjesto u nekom od privatnih domova, no zasad ozlijeđena žena ostaje prepuštena sebi i susjedama, bez ikakve pomoći sustava.