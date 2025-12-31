Obavijesti

POVJESNIČAR I DIPLOMAT

Preminuo je Mate Meštrović

Preminuo je Mate Meštrović
Široj javnosti poznat je i kao sin Ivana Meštrovića. Od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a od 1982. do 1991. godine predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća...

U 96. godini života, nakon kraće bolesti, umro je poznati diplomat, povjesničar i novinar, široj javnosti poznat i kao sin Ivana Meštrovića, Mate Meštrović. Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti. Kao novinar i javni intelektualac pisao je za američke i britanske publikacije te hrvatski emigrantski tisak, nastupao u međunarodnim medijima i davao brojne intervjue stranoj javnosti, osobito u razdobljima kada se hrvatski glas teško probijao izvan domovine.

Svoj je doprinos produbio znanstvenim i publicističkim radom, kao autor knjiga i brojnih članaka te urednik engleskog izdanja knjige dr. Franje Tuđmana Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi, pridonoseći boljem razumijevanju hrvatske povijesne i političke zbilje u međunarodnom kontekstu

Kao povjesničar i profesor suvremene europske povijesti na američkom sveučilištu, znanje je prenosio studentima te sudjelovanjem na seminarima i javnim predavanjima pridonosio razumijevanju europskih i jugoslavenskih procesa iz perspektive važne za Hrvatsku.

Nakon uspostave samostalne hrvatske države vratio se u domovinu te je, kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj, svoje iskustvo stavio u službu hrvatskih institucija i vanjske politike.

Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države.

U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja."

Meštrović je rođen u Zagrebu 1930. godine. U Zagrebu je završio osnovnu školu, a daljnje školovanje nastavio je u inozemstvu. Od 1942. godine, živjeli su prvo u Rimu, potom u Švicarskoj, a zatim u SAD-u od 1947. godine. Godine 1951. diplomirao je, a 1952. godine i magistrirao na Sveučilištu Syracuse u SAD-u. Za vrijeme Korejskog rata bio je u američkoj vojsci u činu poručnika. Nakon povratka iz rata i izlaska iz vojske doktorirao je 1957. godine na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Nakon toga deset godina radio je kao novinar, a od 1967. do 1991. godine predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju.

Objavio je, među ostalim djela: U borbi za Hrvatsku: sabrani članci (1980.–1986.) (1986), U vrtlogu hrvatske politike: kazivanje Peri Zlataru (2003) i dr.

Od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a od 1982. do 1991. godine predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), krovne političke organizacije hrvatskog političkog iseljeništva. Početkom 1990. godine vratio se u domovinu, a 1993. godine bio je kao zastupnik izabran u Županijski dom Hrvatskog sabora. Nakon isteka zastupničkog mandata imenovan je veleposlanikom Republike Hrvatske u Bugarskoj i na toj dužnosti bio je od 1997. do 2000. godine.

Iza njega ostala je supruga Rumi Meštrović i sin Simon Meštrović. Ispraćaj će biti u krugu obitelji.

