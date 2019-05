Pa jel ovo moguće?! Spašavaju živu glavu, a oni vuku kofere...

U nesreći u Moskvi u kojoj je eksplodirao avion tijekom prisilnog slijetanja poginulo je 40 putnika i 1 član posade. Dramatične snimke prikazuju ogromni plamen koji guta avion. U evakuaciji koja je trajala 55 sekundi spasilo se 37 putnika.

Službenik moskovske zračne luke ispričao je kako su spašavanje otežali putnici koji su uzimali svoju ručnu prtljagu. Član posade Maxim Moiseev umro je spašavajući putnike. Poginuo je pokušavajući otvoriti vrata na repu aviona koja je zahvatila vatra.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Društvenim mrežama proširile su se fotografije putnika koji su sa sobom nosili ručnu prtljagu, a neki su gurali i kofere te nosili putne torbe.

BREAKING: Panicked passengers rushing to evacuate a burning Aeroflot plane at Moscow’s Sheremetyevo Airport after the Sukhoi Superjet-100 made a mind-blowing fiery crash-landing from the second attempt. Injuries reported. Video Via @bazabazon pic.twitter.com/Fa5UAUEHop