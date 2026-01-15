Obavijesti

Pa ovo je letomat! Overseas Express o skandaloznoj dostavi na Trešnjevci: 'Ne toleriramo to'

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Naglašavamo da kontinuirano radimo na edukaciji i nadzoru dostavljača s ciljem osiguravanja sigurnog, profesionalnog i korektnog rukovanja pošiljkama te očuvanja povjerenja naših korisnika - napisali su

Tri dana zaredom jedan dostavljač Overseas Expressa pakete je bacao kao da je na natjecanju Dijamantne lige. Kako nam je ispričao čitatelj s Trešnjevke, sve je snimljeno na kameri koja pokriva dio ispred kuće.

- Nisam mogao vjerovati kad sam vidio kako dostavljač izbacuje naše pakete ispred kuće kao da je smeće. Ne jednom, već tri dana zaredom, a zadnja narudžba se skroz polomila. Slao sam im upozorenja i molbe da ne bacaju pakete i to već nakon prvog puta, a ponašanje dostavljača se ponovilo - rekao nam je čitatelj o 'ekspresnim' dostavama.

Poslali smo upit Overseas Expressu koji nam je odgovorio kako utvrđuju sve okolnosti.

Overseas Express: Ovo ne toleriramo

Kako se vidi na snimkama, dostavljač jedan dan uopće nije ni izišao iz kombija, već je otvorio vrata vozila i bacio paket do vrata kuće, a drugi dan čak ni vrata nije otvorio, već je dostavu 'obavio' - kroz prozor kombija.

Odgovor Overseas Expressa prenosimo u cijelosti.

- Potvrđujemo da smo zaprimili prigovor od jedne korisnice s područja Trešnjevke, a koji se odnosi na ponašanje dostavljača prilikom dostave pošiljke. Prigovor je odmah zaprimljen u sustav te je slučaj bez odgode uzet u rješavanje. Overseas Express ne tolerira neprimjereno postupanje s pošiljkama niti ponašanje koje nije u skladu s našim internim pravilima i standardima usluge. Trenutno provodimo internu provjeru svih okolnosti kako bismo utvrdili točan tijek događaja i odgovornost uključenih osoba. U slučaju potvrde neprimjerenog postupanja, prema dostavljaču će biti poduzete odgovarajuće mjere u skladu s internim procedurama i ugovornim obvezama. Naglašavamo da kontinuirano radimo na edukaciji i nadzoru dostavljača s ciljem osiguravanja sigurnog, profesionalnog i korektnog rukovanja pošiljkama te očuvanja povjerenja naših korisnika - napisali su iz Overseasa.

