Pacijenti bez doktora: 'Zatvorili su mi ambulantu. Ja sam još htjela raditi, ali mi nisu dali'

Liječnica je otišla u mirovinu i nisu joj htjeli produljiti dozvolu za rad jer ne radi u Domu zdravlja.

Privlaka kraj Vinkovaca, koja ima 2192 stanovnika (prema Popisu stanovništva iz 2021.) ostala je bez stalnog liječnika. Ondje su godinama bile dvije ordinacije obiteljske medicine, a nakon što je jedna od liječnica otišla raditi u MORH, onamo su dolazili liječnici na zamjenu, a od 1. srpnja tu je ambulantu preuzela mlada dr. Čović. U drugoj je ambulanti radila dr. Nada Marković. Nakon što je 13. rujna zatvorena ordinacija dr. Marković jer joj Ministarstvo zdravstva, nakon što je navršila 70 godina, nije htjelo produljiti mogućnost rada, mlada liječnica dr. Čović otišla je na bolovanje.

