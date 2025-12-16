Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI ZAKON

'Pacijenti će dobit pristup inovativnim lijekovima zbog EU sustava zajedničke nabave'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
'Pacijenti će dobit pristup inovativnim lijekovima zbog EU sustava zajedničke nabave'
Zagreb: Održana Jean Monnet ORPHEUS konferencija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Izvješće Tomislava Sokola, zastupnika u EU parlamentu koje je usvojeno većinom glasova omogućuje i malim državama pristup novim lijekovima u isto vrijeme kad i pacijentima u velikim državama članicama

Zakonodavno izvješće o kritičnim lijekovima hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola nakon višemjesečnih je pregovora usvojeno velikom većinom glasova na izvanrednoj sjednici Odbora za javno zdravlje Europskog parlamenta (SANT). Sokol je istaknuo da je ovo važan iskorak u zdravstvenoj politici kojim se na prvo mjesto stavljaju interesi država članica EU umjesto interesa stranih industrija lijekova.

-Ovaj zakon predstavlja jasan odgovor Europske unije na promjene međunarodnog poretka. Europa mora puno jače štititi vlastite interese nego dosad. To prije svega znači manju ovisnost o uvozu iz Indije, Kine i SAD-a te osiguravanje pravodobnog i sigurnog pristupa kritičnim lijekovima za europske pacijente- rekao je Sokol.

Zakon uvodi niz mjera kojima se olakšava izgradnja proizvodnih kapaciteta za lijekove u Europi i snažno potiče privlačenje investicija u europsku farmaceutsku industriju. Za pacijente je najvažnija novost uspostava potpuno novog sustava zajedničke javne nabave lijekova na EU razini, od čega će najveću korist imati pacijenti u manjim državama poput Hrvatske jer će dobiti pristup novim, inovativnim lijekovima u isto vrijeme kad i pacijenti u velikim državama članicama.

- U izvješću sam osmislio i sustav koordinacije zaliha na razini EU. Nažalost, praksa pojedinih velikih država da gomilaju neproporcionalno velike količine lijekova na svojim zalihama često dovodi do ozbiljnih nestašica u drugim državama. Novim zakonom to ćemo spriječiti uspostavom sustava obvezne solidarnosti i raspodjele lijekova koji će omogućiti brzo preusmjeravanje lijekova iz velikih država u one manje koje se suočavaju s nestašicama. Time osiguravamo da pacijenti, bez obzira na veličinu države u kojoj žive, imaju jednaku razinu zdravstvene zaštite-  zaključuje hrvatski zastupnik Tomislav Sokol. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025