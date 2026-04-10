Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja

Timovi u obiteljskoj medicini, primarnoj ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji od lipnja će moći ostvariti do 18 posto više sredstava od HZZO-a, a predsjednica KoHOM-a (Koordinacije obiteljskih liječnika) Zrinka Huđek Leskovar u razgovoru za 24sata osvrnula se na aktualne promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ističući kako su napravljeni određeni pomaci, a i da će se otvorena pitanja nastaviti rješavati jer radna skupina nastavlja s radom.

Kao jedan od važnijih pozitivnih pomaka navodi povećanje sredstava za takozvani "hladni pogon" za 18 posto, ali i rast vrijednosti dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP).

- Primjerice, EKG koji je ranije bio plaćen oko 5,7 eura, sada se plaća više od 7 eura. Ipak, liječnici sami snose troškove nabave uređaja, održavanja, potrošnog materijala poput papira i tinte, kao i organizacije rada medicinskog osoblja - kazala nam je dr. Huđek Leskovar.

Upravo zbog dosadašnjih uvjeta mnogi liječnici dosad nisu bili u mogućnosti ulagati u opremu koja bi unaprijedila kvalitetu usluge i olakšala pacijentima pristup dijagnostici.

Važan iskorak napravljen je, dodaje, i u skrbi za kronične bolesnike.

- Dok su ranije kronični bolesnici imali pravo na jedan plaćeni kompletan pregled godišnje, sada su omogućena tri takva pregleda. To je posebno značajno za bolesnike s dijabetesom, povišenim krvnim tlakom i drugim kroničnim bolestima, jer takvi pregledi zahtijevaju detaljnu obradu, praćenje parametara, procjenu terapije i mogućih komplikacija, što često traje i do pola sata. Povećanje broja plaćenih pregleda omogućuje kvalitetniji kontinuitet skrbi - navodi.

Evo koji su nedostaci

Uz to, liječnicima je, dodaje, na raspolaganju dodatnih 1600 eura mjesečno za opremu, što bi trebalo potaknuti modernizaciju ordinacija. Također se, kaže, uvode nove pretrage u ambulante obiteljske medicine poput mjerenja gležanjskog indeksa, važnog za kronične bolesnike, osobito dijabetičare, kao i za izvođenje manjih zahvata poput uklanjanja dobroćudnih kožnih promjena. Povećan je i broj dostupnih DTP-ova, što dodatno širi opseg usluga u primarnoj zaštiti.

Unatoč tome, sustav i dalje ima značajne nedostatke. Jedan od ključnih problema je nemogućnost kombiniranja DTP-ova, što se vidi po komentarima u javnom savjetovanju o ovim promjenama.

Liječnici kažu da to u praksi znači ako im pacijent dođe na prvi pregled i tijekom njega se napravi dodatna pretraga ili savjetovanje, taj dodatni rad ne može biti posebno naplaćen. Liječnici traže model u kojem bi se osnovni pregledi mogli kombinirati s dodatnim postupcima poput konzultacija, savjetovanja s pacijentom ili članovima obitelji, kao i dijagnostičkih pregleda poput otoskopije ili rinoskopije. Također je predloženo uvođenje brzog testiranja na gripu u ordinacijama obiteljske medicine, kako bi se izbjeglo nepotrebno upućivanje pacijenata u bolnice. Među zahtjevima su i povećanje cijena određenih postupaka poput EKG-a, inhalacije, spirometrije i mjerenja arterijskog tlaka za 25 i 40 posto, a dobiveno je povećanje 10 i 15 posto, kao i omogućavanje cijepljenja protiv pneumokoka bez ograničenja.

Jedan od važnih organizacijskih prijedloga odnosi se, kaže dr- Huđek Leskovar i na uvođenje trećeg člana tima u ordinacije, pri čemu bi svaka ambulanta mogla odabrati treba li joj dodatna medicinska sestra, zdravstveni suradnik ili administrator.

Radna skupina, kaže, nastavlja s radom i idući tjedan, kada će se o ovim i drugim prijedlozima dodatno raspravljati.

- Pomaci su vidljivi i smjer promjena ocijenjen je kao dobar i ohrabruje jer su prvi put praktičari sudjelovali u procesu novog financijskog okvira. Pred sustavom primarne zdravstvene zaštite i dalje je niz izazova na kojima će se raditi kako bi se osigurala učinkovitija i kvalitetnija skrb za pacijente - poručuje dr. Huđek Leskovar.