Liječnici u obiteljskoj medicini dobivaju dodatnih 1600 eura mjesečno za opremu, rekla je za 24sata dr. Huđek Leskovar.
Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja
Timovi u obiteljskoj medicini, primarnoj ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji od lipnja će moći ostvariti do 18 posto više sredstava od HZZO-a, a predsjednica KoHOM-a (Koordinacije obiteljskih liječnika) Zrinka Huđek Leskovar u razgovoru za 24sata osvrnula se na aktualne promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ističući kako su napravljeni određeni pomaci, a i da će se otvorena pitanja nastaviti rješavati jer radna skupina nastavlja s radom.
Kao jedan od važnijih pozitivnih pomaka navodi povećanje sredstava za takozvani "hladni pogon" za 18 posto, ali i rast vrijednosti dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP).
- Primjerice, EKG koji je ranije bio plaćen oko 5,7 eura, sada se plaća više od 7 eura. Ipak, liječnici sami snose troškove nabave uređaja, održavanja, potrošnog materijala poput papira i tinte, kao i organizacije rada medicinskog osoblja - kazala nam je dr. Huđek Leskovar.
Upravo zbog dosadašnjih uvjeta mnogi liječnici dosad nisu bili u mogućnosti ulagati u opremu koja bi unaprijedila kvalitetu usluge i olakšala pacijentima pristup dijagnostici.
Važan iskorak napravljen je, dodaje, i u skrbi za kronične bolesnike.
- Dok su ranije kronični bolesnici imali pravo na jedan plaćeni kompletan pregled godišnje, sada su omogućena tri takva pregleda. To je posebno značajno za bolesnike s dijabetesom, povišenim krvnim tlakom i drugim kroničnim bolestima, jer takvi pregledi zahtijevaju detaljnu obradu, praćenje parametara, procjenu terapije i mogućih komplikacija, što često traje i do pola sata. Povećanje broja plaćenih pregleda omogućuje kvalitetniji kontinuitet skrbi - navodi.
Evo koji su nedostaci
Uz to, liječnicima je, dodaje, na raspolaganju dodatnih 1600 eura mjesečno za opremu, što bi trebalo potaknuti modernizaciju ordinacija. Također se, kaže, uvode nove pretrage u ambulante obiteljske medicine poput mjerenja gležanjskog indeksa, važnog za kronične bolesnike, osobito dijabetičare, kao i za izvođenje manjih zahvata poput uklanjanja dobroćudnih kožnih promjena. Povećan je i broj dostupnih DTP-ova, što dodatno širi opseg usluga u primarnoj zaštiti.
Unatoč tome, sustav i dalje ima značajne nedostatke. Jedan od ključnih problema je nemogućnost kombiniranja DTP-ova, što se vidi po komentarima u javnom savjetovanju o ovim promjenama.
Liječnici kažu da to u praksi znači ako im pacijent dođe na prvi pregled i tijekom njega se napravi dodatna pretraga ili savjetovanje, taj dodatni rad ne može biti posebno naplaćen. Liječnici traže model u kojem bi se osnovni pregledi mogli kombinirati s dodatnim postupcima poput konzultacija, savjetovanja s pacijentom ili članovima obitelji, kao i dijagnostičkih pregleda poput otoskopije ili rinoskopije. Također je predloženo uvođenje brzog testiranja na gripu u ordinacijama obiteljske medicine, kako bi se izbjeglo nepotrebno upućivanje pacijenata u bolnice. Među zahtjevima su i povećanje cijena određenih postupaka poput EKG-a, inhalacije, spirometrije i mjerenja arterijskog tlaka za 25 i 40 posto, a dobiveno je povećanje 10 i 15 posto, kao i omogućavanje cijepljenja protiv pneumokoka bez ograničenja.
Jedan od važnih organizacijskih prijedloga odnosi se, kaže dr- Huđek Leskovar i na uvođenje trećeg člana tima u ordinacije, pri čemu bi svaka ambulanta mogla odabrati treba li joj dodatna medicinska sestra, zdravstveni suradnik ili administrator.
Radna skupina, kaže, nastavlja s radom i idući tjedan, kada će se o ovim i drugim prijedlozima dodatno raspravljati.
- Pomaci su vidljivi i smjer promjena ocijenjen je kao dobar i ohrabruje jer su prvi put praktičari sudjelovali u procesu novog financijskog okvira. Pred sustavom primarne zdravstvene zaštite i dalje je niz izazova na kojima će se raditi kako bi se osigurala učinkovitija i kvalitetnija skrb za pacijente - poručuje dr. Huđek Leskovar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+