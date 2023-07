'Pacijentu koji je trebao ići na kemoterapiju nisam mogla pustiti uputnicu za pretrage'

Već punih pet dana ne radi Centralni zdravstveni informacijski sustav RH, poznat kao CEZIH zbog čega liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne mogu puštati uputnice, primati nalaze, a pacijenti ostaju bez lijekova.

Iako nam je HZZO na kraju prošlog tjedna odgovorio da nije točno da se radi nadogradnja CEZIH-a sustava, sad su nam odgovorili kako ipak imaju sigurnosnu nadogradnju, te iako su još prošlog tjedna obećali da će riješiti problem - to nisu učinili.

Dr. Ban Toskić: Ljudi su bijesni na svoje liječnike, a jedini tko je odgovoran je HZZO

- Ništa ne radi. Sve šteka. Ljudi me zovu sa svih strana. Već punih pet dana je primarna zdravstvena zaštita paralizirana. Sav naš posao ide preko CEZIH-a. Slanje uputnica, recepata pristizanje svih nalaza, sve to radimo preko tog programa. Ne možemo provjeriti ni je li netko osiguran. Ne možemo registrirati turiste koji imaju europsku iskaznicu. Vlada potpuni kaos na terenu i to u trenu dok liječnici u primarnoj zbog godišnjih rade po dvije ambulante. Liječnici ovih dana rade pod ogromnim teretom. Šalju mailove da im se pošalju recepti, a mi tu ništa ne možemo napraviti. Ljudi su bijesni na svoje liječnike, a jedini tko je odgovoran je HZZO - rekla je za 24sata dr. Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Liječnica dr. Vesna Potočki Rukavina za 24sata je pak rekla da pacijentu nije uspjela poslati uputnicu za laboratorijske kako bi sutradan mogao na kemoterapiju.

- Ne znam jesu li mu uspjeli napraviti pretrage bez uputnice. U ovom kaosu su nam i neminovne pogreške. Radite s pacijentima koje ne znate jer radite paralelno dvije ambulante, sve se odražava na naše pacijente. Sustav primarne zdravstvene zaštite je ovih dana paraliziran. Ljudi u turističkim ambulantama bez CEZIH-a ne mogu odrađivati strance koji imaju EU kartice . kazala nam je dr. Vesna Potočki Rukavina.

Pet dana kaosa

Dodaje kako im je kaos punih pet dana.

- CEZIH mi tek povremeno proradi, jučer nije uopće. I prije se događalo da ne radi, ali to više nije pola dana ili dan, već cijeli tjedan, pet radnih dana. Sve skupa će se dugoročno odraziti na pacijente. Kad jednom i proradi vi ne možete pet radnih dana odraditi u jednom satu ili jednom danu. Masa uputnica i recepta nije prošla, a svi sad radimo duple ambulante. Nije korektno od HZZO-a da nam u odgovoru ništa nisu pojasnili. To je nešto što je nedopustivo. U ponedjeljak nitko od mojih pacijenata nije dobio lijekove. Neki smo prelazili na ručno, tko je imao tiskane recepte i uputnice.

HZZO u petak: Nema nadogradnje, HZZO u utorak: Nadograđujemo sustav

Stigao je i odgovor HZZO-a.

- Problem koji imaju određeni korisnici CEZIH sustava, a manifestira se kao nemogućnost spajanja u sustav, nastao je zbog sigurnosne nadogradnje programa za zaštićeno spajanje na pristupni sustav vanjskih CEZIH korisnika. Proizvođač opreme i tehnička podrška intenzivno rade na otklanjanju problema, a naši inženjeri su zaobilaznim načinima uspjeli gotovo normalizirati rad.

Potpuno otklanjanje problema očekuje se u narednim danima čim proizvođač dostavi novu, prilagođenu verziju nadogradnje programa za zaštićeno spajanje vanjskih korisnika. Do tada su dane upute svim informatičkim podrškama zdravstvenih ustanova na kakav način korisnicima omogućiti spajanje na CEZIH sustav. Upute se mogu naći na www.cezih.hr i na www.hzzo.hr - odgovorili su.

'Nitko iz HZZO-a se nije ispričao pacijentima i nama'

Dr. Ban Toskić navodi kako je nevjerojatno kako im se HZZO nije oglasio oko toga.

- Nevjerojatno je da nisu obavijestili svoje korisnike i pacijente te se ispričali i objasnili zašto CEZIH ne funkcionira i kad će proraditi. Time se pokazuje prijezir prema svima nama. Nas se stalno kontrolira. Poziva nas se na očitovanje. Pišu nam se opomene. No, tko kontrolira HZZO? Zašto nisu u stanju hitno riješiti gorući problem na terenu. Informatičke usluge se naplaćuju ordinacijama, a one ne funkcioniraju već pet dana. Želimo hitno rješenje i obraćanje HZZO-a cjelokupnoj javnosti. Moramo li mi biti ti koji ćemo snositi posljedice, kad ćemo nadoknaditi ovih pet dana? Teško bolesni ne mogu do lijeka. Morali bi osobno doći da se ručno napiše tiskanica za recept, a nisu svi u svom gradu, neki su otišli na more. A što je tek s nalazima koji nam ne pristižu? U nekim programima ne možemo ni ući u karton pacijenta. Izazvan je veliki kolaps i nadam se da će odgovorni stati pred javnost - zaključuje dr. Ban Toskić.