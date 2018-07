Pad imperija: Nekoć luksuz iz snova danas je u ruševinama...

Nekada raskošna rezidencija najbogatijeg kriminalca u povijesti Pabla Escobara pretvorena je igralište za paintball. Kralj kokaina kupio je imanje koje se prostire na osam hektara u mjestu Guatapé 1984. godine, nakon rođenja kćeri Manuele i nazvao ga po njoj.

Na impresivnom posjedu nalazi se bazen, teniski tereni, kuća za goste, sletište za hidroavione, privatni diskoklub te nogometno igralište koje je služilo kao heliodrom. U zidovima od dva sloja skrivali su kokain i gotovinu.

La Manuelu uništili su 1993. godine pripadnici paravojne postrojbe Los Pepes, sastavljena od članova suparničkih narkokartela, tako što su detonirali 200 kg eksploziva u kupaonici. Escobar je na vrijeme saznao za plan napada i pobjegao je na vrijeme u skrovište u Medellínu. Kasnije te godine, ubijen je u pokušaju uhićenja.

Danas, ruševine Escobarova imperija su teren za paintball, a turisti plaćaju 170.000 kolumbijskih pesosa, odnosno oko 350 kuna za nekoliko rundi paintballa u koji su timovi podijeljeni na policajce i narko gangstere. Ponovno je otvoren bar u kojem se turisti mogu osvježiti.

Na stranici Extreme Adventures na kojoj možete bukirati posjet Escobarovom ranču piše: 'Najbolja stvar u Escobar Paintball turniru je što ćete upoznati ljude iz cijelog svijeta, igrajući s njima jedinstveni Paintball.'

- Nama je bilo prevruće za paintball, no sreli smo tamo ekipu koja je upravo završila s igrom. Mislim da je prilično ironično za što se sada koristi, pretpostavljam da sve skupa dosta slično situaciji koja se događala kada je Pablo morao pobjeći - izjavio je za Daily Mail Mark Mooney iz Londona nakon nedavnog posjeta imanju.

