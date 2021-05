Sjećate li se Nedjeljka Bubnjara? Onoga gospodina protiv kojeg je optužnicu bio podigao USKOK pod sumnjom da je, kao načelnik, na karticu općine Škabrnja dizao gotovinu s bankomata, plaćao večere i privatne troškove u ukupnom iznosu od najmanje 136.546 kuna... A od ranije je protiv njega podignuta optužnica zbog 900.000 kuna, za koliko se sumnja da su on i njegova bivša zamjenica oštetili općinu Škabrnja krivotvorenjem isprava i zloporabama položaja? E, pa izgubio je lokalne izbore sinoć. HDZ poražen je dakle u Škabrnji i to je malo je reći senzacija - pobijedio je nezavisni Ivan Škara s 574 prema 438 glasova. Njegova lista ma većinu i u općinskom vijeću.

Nekih 30-ak kilometara dalje, u Jasenicama, birači su kaznili još jednog kontrovernog HDZ-ovca. Martin Baričević - onaj za kojeg je gazda restorana Anita svojedobno tvrdio da je "izija stado janjaca, a račune nije platio" u njegovu lokalu? Čiji je sin završio privatni fakultet novcem kojeg su mu dale Vatrogasne zajednice? E, i on je izgubio, također od nezavisnog Stipe Vulića 534 - 458.

No porazi u malim općinama po Dalmaciji i gradovima poput Omiša, gdje je nezavisni Ivo Tomasović već u prvom krugu pomeo njihova Josipa Banovića, ne bi bili toliko zabrinjavajući za vladajuću stranku i premijera Andreja Plenkovića - jer kao vodeći idu u drugi krug u Dubrovniku i županiji, a i posebno slatku pobjedu izvojevali su u Metkoviću, na domaćem terenu MOST-a - da nije bilo blago rečeno neočekivanih rezultata u gradu Zadru, Šibenskoj županiji i gradu Splitu u prvom krugu lokalnih izbora.

Gradonačelnik Branko Dukić dobio je dakle u Zadru svega 38,47 posto glasova u prvome krugu, Marko Vučetić kojeg podržavaju SDP, Akcija mladih, HSS, Glas i Centar, je na 26,32 posto, a fenomen zvan Ričard - odnosno Enio Meštrović - dobio je čak 23,49 posto glasova Zadrana! u Županijskoj skupštini HDZ imat će i dalje većinu, ali gradsko vijeće kako sada stvari stoje mogla bi preuzeti oporba. Da ne govoirmo o tome da će, preliju li se Ričardovi glasovi Vučetiću, Dukić imati ozbiljan problem uopće obraniti gradonačelničku fotelju u drugome krugu. Izgube li Zadar, bio bi to ujedno i najveći poraz HDZ-a na ovim izborima.

U Šibeniku je HDZ-ov Željko Burić dobio 46,63 posto glasova u utrci za gradonačelnika i ide u drugi krug s Tončijem Restovićem (SDP) kao veliki favorit, ali u županiji je druga priča. Marko Jelić je na prošlim lokalnim izborima zbacio s pozicije kninske gradonačelnice Josipu Rimac, a sad je pobjednik prvoga kruga izbora za župana i ide u drugi s HDZ-ovcem Goranom Paukom, koji je na čelu šibensko-kninske županije još od 2006. s četiri uzastopna mandata. Jelić je u prvom krugu dobio svega 187 glasova više i drugi krug bit će vrlo neizvjestan.

U Splitu je još teža situacija kad su izbori za gradonačelnika u pitanju i Vice Mihanović (23,23 posto glasova) očekivao je puno komotniju poziciju. No on uoće nije pobjednik prvoga kruga izbora i za gradonačelničku fotelju morat će se boriti s Ivicom Puljkom. Kandidat Centra pobjednik je prvog kruga s 26,82 posto glasova Splićana. U Gradskome vijeću devet mandata ima HDZ, Kerumov HGS još četiri i niti uz eventualnu podršku Nezavisne liste Branke Ramljak, koja ima dva mandata, to neće biti dovoljno HDZ-u. Centar bi mogao oformiti većinu s SDP-om (3 mandata), Pametno/Možemo (3 mandata) prikloni li im se MOST, koji ima također tri vjećnika. U županiji Blaženko Boban unatoč aferi "spalio sam-nisam spalio filmski set" ide u drugi krug s 39,47 posto glasova. Protukandidat bit će mu SDP-ov Ranko Ostojić sa 17,57 posto.

Dakle, što se Dalmacije tiče, nimalo blistava situacija za HDZ i vrlo daleko od one pobjedničke o kojoj je nakon prvoga kruga govorio Plenković. HDZ morat će mobilizirati svoje biračko tijelo za drugi krug želi li pobjedu jer u gradu Zadru je, primjerice, izlaznost bila ispod 30 posto.