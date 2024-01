Pakistan tvrdi: U iranskom je napadu ubijeno dvoje djece

Pakistan je priopćio da je dvoje djece poginulo, a troje je ozlijeđeno prilikom napada susjednog Irana u utorak, prenosi u srijedu BBC.

Iran je rekao da je gađao dvije baze povezane s militantnom grupom Džaiš al-Adl, prema novinskoj agenciji povezanoj s vojskom te zemlje.

Ali Pakistan je to odbacio, nazvavši to "ilegalnim činom" koji bi mogao dovesti do "ozbiljnih posljedica".

Pakistan je naglasio da se radi o "očitom kršenju pakistanskog suvereniteta" i da će "odgovornost za posljedice pripasti izravno Iranu".

Pakistan je treća zemlja, nakon Iraka i Sirije, koja se posljednjih nekoliko dana našla na udaru iranskog napada.

Raketni napad Irana na Pakistan gotovo je bez presedana. Napad u utorak pogodio je selo u prostranoj jugozapadnoj pokrajini Balučistan.

U priopćenju pakistansko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo "ničim izazvanu iransku povredu njegova zračnog prostora".

Incident je nazvao "potpuno neprihvatljivim", dodajući da je "zabrinjavajuće što se ovaj nezakonit čin dogodio usprkos postojanju nekoliko kanala komunikacije između Pakistana i Irana".