Pakleni vikend pred nama! Opet preko 30°C, građanima savjet: Izbjegavajte izlazak na sunce...

Iako je ljeto službeno tek za nekoliko dana, u Hrvatskoj je kalendarska promjena godišnjeg doba odavno prestala biti relevantna, temperature su već tjednima iznad 30 stupnjeva, a ovoga vikenda stiže novi val vrućina. Prema prognozama DHMZ-a, vikend pred nama bit će paklen, osobito u unutrašnjosti i dijelovima Dalmacije, gdje se očekuju temperature i do 34°C.

Produženi vikend zbog blagdana Tijelova mnogi su građani odlučili spojiti s nekoliko dana godišnjeg te se odlučili osvježiti uz more.

- Pretežno ili djelomice sunčano, ne i posve stabilno. Na kopnu oblačnije u prvom dijelu dana, lokalno s vrlo malo kiše. Uz umjeren dnevni razvoj oblaka poneki pljusak moguć je poslijepodne u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 °C. Dnevna temperatura uglavnom od 25 do 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 °C - porgnoziraju iz DHMZ-a za sutra.

Foto: DHMZ

DHMZ i zdravstvene službe upozoravaju građane da se u najtoplijem dijelu dana što je moguće manje izlažu suncu.

Pretežno sunčano bit će u petak. Vjetar na kopnu većinom slab, u subotu do umjeren sjeveroistočni, u ponedjeljak jugozapadni. Na Jadranu u subotu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima.

U nedjelju će postupno slabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutra na kopnu svježa, a dnevna temperatura je u porastu. Na Jadranu temperatura zraka bez veće promjene. Tako nas u subotu na Jadranu čeka preko 30, na kopnu stupanj, dva manje. Nedjelja donosi više temperature, a ponedjeljak skok temperatura na kopnu.