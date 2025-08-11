Ovaj toplinski val u Hrvatskoj će potrajati. Šef DHMZ-a: 'Podiže se stupanj upozorenja...'

Toplinski valovi koji bi se prije 10, 20 ili 50 godina pojavljivali jedanput, sada se pojavljuju češće, ovo ljeto je lipanj imao visoke temperature, bio je jako vruć i sušan. Sedmi mjesec je bio na početku iznenadio, a na kraju je ipak bio topliji. Sada u osmom mjesecu smo u trećem toplinskom valu, rekao je za HRT Ivan Güttler, glavni čovjek u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

- Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, aktiviramo u četvrtak žuto upozorenje za ostatak kontinenta - rekao je.

Kad je riječ o klimatskim promjenama, Güttler ističe da ne smijemo sjediti skrštenih ruku.

- Bitno je pratiti prognozu vremena, držati se hlada, piti puno tekućine, treba ponavljati savjete koje dajemo svake godine - kaže.

Upozorio je i da treba paziti da se ne izazovu požari.

- Postoji mogućnosti da na Veliku Gospu imamo oborine, ali do tada treba isto tako biti jako oprezan, vezano uz sprečavanje požara - zaključuje.